«Очень грустно, что нас не пускают на Европу, мир». Пообщались с белорусскими спортсменами-инвалидами

Одним из передовиков в адаптации среды стал Гомельский областной ЦОР по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Уникальный объект для людей с инвалидностью открылся в 2017 году на базе комплекса Белорусского общества глухих.
Одним из передовиков в адаптации среды стал Гомельский областной ЦОР по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Уникальный объект для людей с инвалидностью открылся в 2017 году на базе комплекса Белорусского общества глухих.
С тех пор здесь готовят резерв спортсменов для национальных сборных. Сейчас в центре занимается 170 человек, детей и взрослых с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.
Яна Шафаренко, участница команды Гомельской области по шоудауну:
Как мы чувствуем себя на тренировках, как мы часто сюда приходим, так же мы чувствуем себя где-то на соревнованиях, на выездах. Это дает нам сплоченность. Нам всегда есть куда расти и стремиться. Очень грустно, что нас не пускают на Европу, на мир.
Зинаида Дубицкая, участница команды Гомельской области по шоудауну:
Турнир с каждым годом расширяется, приезжают люди из разных регионов России. Да, новые знакомства есть.
В стенах центра они оттачивают мастерство и получают старт в мир большого инваспорта. В 2018 году здесь принимали чемпионат Европы по легкой атлетике среди глухих, часто проходят национальные старты. А медальная копилка здешних воспитанников и вовсе поражает изобилием наград. У одной только пловчихи Оксаны Петрушенко – 14 чемпионских финишей на Дефлимпийских играх.
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