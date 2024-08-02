«Очень грустно, что нас не пускают на Европу, мир». Пообщались с белорусскими спортсменами-инвалидами

Одним из передовиков в адаптации среды стал Гомельский областной ЦОР по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Уникальный объект для людей с инвалидностью открылся в 2017 году на базе комплекса Белорусского общества глухих.

С тех пор здесь готовят резерв спортсменов для национальных сборных. Сейчас в центре занимается 170 человек, детей и взрослых с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Яна Шафаренко, участница команды Гомельской области по шоудауну:

Как мы чувствуем себя на тренировках, как мы часто сюда приходим, так же мы чувствуем себя где-то на соревнованиях, на выездах. Это дает нам сплоченность. Нам всегда есть куда расти и стремиться. Очень грустно, что нас не пускают на Европу, на мир.

Зинаида Дубицкая, участница команды Гомельской области по шоудауну:

Турнир с каждым годом расширяется, приезжают люди из разных регионов России. Да, новые знакомства есть.