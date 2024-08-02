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«Очень грустно, что нас не пускают на Европу, мир». Пообщались с белорусскими спортсменами-инвалидами

02 августа 2024 18:05
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Одним из передовиков в адаптации среды стал Гомельский областной ЦОР по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Уникальный объект для людей с инвалидностью открылся в 2017 году на базе комплекса Белорусского общества глухих.

«Очень грустно, что нас не пускают на Европу, мир». Пообщались с белорусскими спортсменами-инвалидами-1

С тех пор здесь готовят резерв спортсменов для национальных сборных. Сейчас в центре занимается 170 человек, детей и взрослых с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

«Очень грустно, что нас не пускают на Европу, мир». Пообщались с белорусскими спортсменами-инвалидами-4

Яна Шафаренко, участница команды Гомельской области по шоудауну:
Как мы чувствуем себя на тренировках, как мы часто сюда приходим, так же мы чувствуем себя где-то на соревнованиях, на выездах. Это дает нам сплоченность. Нам всегда есть куда расти и стремиться. Очень грустно, что нас не пускают на Европу, на мир.

Зинаида Дубицкая, участница команды Гомельской области по шоудауну:
Турнир с каждым годом расширяется, приезжают люди из разных регионов России. Да, новые знакомства есть.

«Очень грустно, что нас не пускают на Европу, мир». Пообщались с белорусскими спортсменами-инвалидами-7

В стенах центра они оттачивают мастерство и получают старт в мир большого инваспорта. В 2018 году здесь принимали чемпионат Европы по легкой атлетике среди глухих, часто проходят национальные старты. А медальная копилка здешних воспитанников и вовсе поражает изобилием наград. У одной только пловчихи Оксаны Петрушенко – 14 чемпионских финишей на Дефлимпийских играх.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Корольчук

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