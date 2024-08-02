На заводе МАЗ прошёл парад техники, посвящённый 80-летию предприятия

Производственная мощь. Парад техники прошел на Минском автомобильном заводе. В одной колонне лучшие образцы инженерной мысли. Среди них ретроэкземпляры и новинки автопрома. Масштабная презентация приурочена к 80-летию флагмана белорусского машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыл парад самосвал МАЗ-205 – самый старый экспонат завода. Грузовик обрел большую популярность и стал незаменимым помощником в тяжелое послевоенное время восстановления городов. Рядом со старожилами эксклюзивные образцы, МАЗ-2000 – экспериментальная разработка, удостоенная золотой медали на парижской выставке. За 20 минут в экспозиции на колесах представили всю историю становления и развития Минского автозавода. Период выпуска каждого образца иллюстрировали пассажиры, одетые в духе того времени. Завершил парад ноу-хау минских автозаводчан – тягач МАЗ-Х, воплотивший в себе новейшие конструкторские и технические идеи.

Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

80 лет заводу – это большой праздник, прежде всего, для всего коллектива Минского автомобильного завода, холдинга, потому что сегодня холдинг – это 19 предприятий, объединенных одной общей целью. Сегодня первый день начала праздничных мероприятий. Это все посвящено трудовым коллективам всех заводов, которые входят сегодня в холдинг. Парад, который мы проводим, он именно для тружеников, для заводчан, для династии, которые здесь работают.