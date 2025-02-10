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Как появились первые куклы-мотанки? Узнали об особенностях этих игрушек

10 февраля 2025 11:25
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Магические хранительницы тайных женских знаний, куклы-мотанки связывают настоящее с прошлым, создавая уникальную гармонию. Сегодня попробуем заглянуть вглубь поколений с помощью нашей гостьи.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Пекша, руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Беларуская лялька» филиала агрогородка Липнишки Ивьевского центра культуры.

Александр Меженный, ведущий:
Как вы пришли к тому, чтобы заниматься этим профессионально и постоянно?

Как появились первые куклы-мотанки? Узнали об особенностях этих игрушек-2

Мария Пекша, руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Беларуская лялька» филиала агрогородка Липнишки Ивьевского центра культуры:
Можна сказаць, што з дзяцінства, таму што я заўсёды любіла ствараць лялькі, але сур'ёзна я занялася гадоў 12 назад. Матанкі – ад слова матаць. Матанкі з'явіліся даўным-даўно. З'явіліся чаму? Таму што раней маці, калі працавала на полі, брала з сабой дзіця. Дзіця патрабавала ўвагі, забаўлянак. Матанка – лялька, якая робіцца з двух хустак. Адна хустка скручваецца, а другая – адзенне лялькі. Чым яна была такая патрэбная? Таму што на полі гэта лялька, прыйшлі да хаты, распусцілі – гэта ўжо дзве хусткі. Затым з'явіліся матанкі, якія ўпрыгожваліся. 

Подробности в видео


 

# История # Культурные традиции # Традиции Беларуси

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