Как появились первые куклы-мотанки? Узнали об особенностях этих игрушек

Мария Пекша, руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Беларуская лялька» филиала агрогородка Липнишки Ивьевского центра культуры:

Можна сказаць, што з дзяцінства, таму што я заўсёды любіла ствараць лялькі, але сур'ёзна я занялася гадоў 12 назад. Матанкі – ад слова матаць. Матанкі з'явіліся даўным-даўно. З'явіліся чаму? Таму што раней маці, калі працавала на полі, брала з сабой дзіця. Дзіця патрабавала ўвагі, забаўлянак. Матанка – лялька, якая робіцца з двух хустак. Адна хустка скручваецца, а другая – адзенне лялькі. Чым яна была такая патрэбная? Таму што на полі гэта лялька, прыйшлі да хаты, распусцілі – гэта ўжо дзве хусткі. Затым з'явіліся матанкі, якія ўпрыгожваліся.

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