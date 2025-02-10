Опыт выдающихся умов мира! В Национальной библиотеке стартовали «Нобелевские чтения»

Опыт выдающихся умов мира – белорусским студентам. Уникальные лекции стартовали в Национальной библиотеке Беларуси. Сотни студентов стали слушателями «Нобелевских чтений». Это совместный проект БГУ и Московского физико-технического института. К слову, из стен российского вуза вышли лауреаты мировой премии Андрей Гейм и Константин Новоселов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего запланировано четыре лекции об открытиях, заслуживших в 2024-м Нобелевскую премию в области физики, химии, физиологии и медицины. Из них студенты смогут почерпнуть информацию не только об изобретениях, получивших заслуженную награду, но и проследить весь путь ученых, который привел к выдающимся результатам.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы видим, что молодежь интересуется наукой, хотя, наверное, кто-то думает, что это очень простые вещи: искусственный интеллект, нейросети. Каждый, кому не лень употребляет сегодня эти слова. Но мы увидели, насколько серьезные, глубинные вещи этому предшествовали и насколько важно сегодня глубинно заниматься наукой.



Такие мероприятия – один из примеров успешного сотрудничества между вузами Беларуси и России. К слову, меморандум о взаимопонимании между БГУ и МФТИ руководители учебных заведений подписали в декабре 2024 года, и это мероприятие открывает цикл совместных проектов.