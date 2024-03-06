Героям-освободителям Беларуси будет посвящена и одна из постановок Большого театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Патетический дневник памяти» приурочен к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Премьера спектакля запланирована на 23 июня 2024 года. Это дата начала операции «Багратион». Постановка объединит в себе оперу, балет и музыкальное сопровождение. В ней примут участие все артисты труппы. Кроме того, в 2024 году Большой театр впервые присоединится к международному фестивалю «День Римского-Корсакова».

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

К концу года, как это всегда и бывает, открытию оперного форума, ожидается абсолютное обновление, то есть просто новая постановка во всех смыслах всеми очень любимой оперы «Евгений Онегин». Я думаю тут нас ждет большое количество открытий сценических, прежде всего режиссерских, балетных.