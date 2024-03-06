Многодетная мама предложила ввести раздельное образование для мальчиков и девочек

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Александра Никифорова, многодетная мама, психолог, организатор конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси»:

Надо формировать раздельную образовательную систему в отношении мальчиков и девочек, потому что с мужчинами должны работать мужчины. Потому что когда мужчиной всю жизнь командует женщина (в саду, в школе), мужчины себя не проявляют. Это могут быть разные классы.