Многодетный отец об ответственности: «Я проснулся для жизни, только когда у меня родилась третья дочь»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Николай Цуканов, многодетный папа:

У меня шестеро детей с моей супругой. Моя история такая: у меня сначала было двое сыновей. Первые два сына родились, все хорошо, но я проснулся для жизни, только когда у меня родилась третья дочь, четвертая, пятая. Я осознал всю ответственность, которую я несу за свою семью, жену. Что они возлагают надежды на меня, я тяну. Семья – это мое государство. Государство помогает, но главное, что я понимаю, что я должен делать, зарабатывать больше. Если им мало, то на двух работах, какие-то проекты продвигать, думать что-то. Как только я начал жить для семьи, для счастья своей супруги. Государство тут же подставило плечо, у нас появились деньги, мы получаем квартиру. Сейчас у нас шестой ребенок родился, мы расширяемся и достраиваем дом.