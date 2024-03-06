«Все понимают, насколько ценна деревня». Как урбанизация повлияла на рождаемость?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Вся Европа стареет, люди не хотят работать, приезжают мигранты, которые занимают рабочие места, нужна тяжелая рабочая сила. Происходит кровосмешение, теряется национальный код. Французы уже далеко не французы. Итальянцы уже далеко не итальянцы. События XIX-XX века очень сильно оказали содействие.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Когда у нас перестали рожать по 10-12 детей? После коллективизации и урбанизации, когда люди переехали в города, в маленькие квартиры. Когда живешь в деревне, тебе надо заполнять это пространство.