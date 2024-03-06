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«Все понимают, насколько ценна деревня». Как урбанизация повлияла на рождаемость?

06 марта 2024 18:07
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Все понимают, насколько ценна деревня». Как урбанизация повлияла на рождаемость?-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вся Европа стареет, люди не хотят работать, приезжают мигранты, которые занимают рабочие места, нужна тяжелая рабочая сила. Происходит кровосмешение, теряется национальный код. Французы уже далеко не французы. Итальянцы уже далеко не итальянцы. События XIX-XX века очень сильно оказали содействие.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Когда у нас перестали рожать по 10-12 детей? После коллективизации и урбанизации, когда люди переехали в города, в маленькие квартиры. Когда живешь в деревне, тебе надо заполнять это пространство.

«Все понимают, насколько ценна деревня». Как урбанизация повлияла на рождаемость?-4

Николай Цуканов, многодетный папа:
Соглашусь с вами. В городе мужчине жить намного сложнее, в квартире мужчине нет где разгуляться. Начать жить молодому, да, в городе ты достигаешь уровня профессии, все наши знакомые и друзья понимают, насколько ценна деревня.

Многодетный отец об ответственности: «Я проснулся для жизни, только когда у меня родилась третья дочь» – подробности здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Никита Рачиловский

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