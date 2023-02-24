В 2023-м в Боровлянах построят садик. И вот как он будет выглядеть

Новости Беларуси. Пять новых учреждений образования построят в Минской области в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них – в Минском районе. Это долгожданная школа в Сенице на 720 мест и детский сад в Боровлянах.

Здание для дошкольников появится в новом микрорайоне на улице 40 лет Победы. Рассчитан объект на 180 мест. Проектом предусмотрены уютные групповые помещения, спальни, музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, медицинский блок.

Анжела Мазго, директор управления капитального строительства Минского района:

Внешний облик, конечно же, этого капитального строения в скандинавском стиле. Он двухэтажный, это здание двухэтажное, имеет семь функциональных блоков, взаимоувязанных между собой. Конечно же, предусматривается благоустройство внутридворовой территории. Будет здание несколько новое, еще таких у нас на территории района нет. Это будет в порядке эксперимента.

Еще три учреждения дошкольного образования в Минском районе начнут строить в 2024 году. Новые детские сады появятся в агрогородках Сеница, Прилуки и Урожайный.