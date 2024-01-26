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В 2023-м в Беларуси уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них людей

26 января 2024 08:58
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Первый в 2024 году Единый день безопасности дорожного движения проводится Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023-м в Беларуси уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них людей-1

Следуя девизу «Взаимоуважение – залог безопасности!» Инспекторы ГАИ по всей стране проведут встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посетят учреждения образования. Их цель понятна: минимизировать риски совершения ДТП.

В 2023-м в Беларуси уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них людей-4

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Соблюдение правил, уважительное и разумное поведение всех участников дорожного движения помогут избежать трагедии и сделать наши дороги безопаснее.

Стоит отметить, что в 2023 году в Беларуси уменьшилось как количество дорожно-транспортных происшествий, так и погибших и раненых в них людей.

# ГАИ # общество # Анна Банадык

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