В 2023-м в Беларуси уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них людей

Первый в 2024 году Единый день безопасности дорожного движения проводится Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следуя девизу «Взаимоуважение – залог безопасности!» Инспекторы ГАИ по всей стране проведут встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посетят учреждения образования. Их цель понятна: минимизировать риски совершения ДТП.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Соблюдение правил, уважительное и разумное поведение всех участников дорожного движения помогут избежать трагедии и сделать наши дороги безопаснее.

Стоит отметить, что в 2023 году в Беларуси уменьшилось как количество дорожно-транспортных происшествий, так и погибших и раненых в них людей.