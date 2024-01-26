В Беларуси в 2023-м добыли рекордное количество нефти

Исторический рекорд и новые достижения: в Беларуси в 2023 году добыли 1 миллион 876 тысяч тонн черного золота. Впервые в истории «Белоруснефти» добыча из вновь пробуренных за год скважин превысила 200 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 40 лет прирост запасов за счет открытия новых месторождений превысил годовой уровень добычи более чем на 400 тысяч тонн. Наши нефтяники покоряют новые глубины, модернизация при этом не прекращается. Санкции отрезали привычных поставщиков оборудования, но найдены новые. Провалов в техническом перевооружении не допускается.

Для нефтедобычи используют передовые виды оснащения, которое позволяет работать в непростых условиях Припятского прогиба. Белорусская школа нефтяников объединяет человеческий потенциал и серьезные инвестиции, технику и технологии. А это всегда дает качественный результат.