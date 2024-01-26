Более 350 научных проектов в здравоохранении реализуются в Беларуси

Ученые-медики Беларуси работают с ориентиром на практику. Сейчас в стране реализуется более 350 научных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их результатом в 2023 году стала разработка 128 новых методов диагностики и лечения. Что касается основных направлений в системе здравоохранения, то приоритетными для научных исследований являются несколько.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Первое – это проблемы в области медицинских биотехнологий, в том числе в рамках реализации Концепции национальной системы обеспечения биологической безопасности. Второе – это разработка лекарственных средств, диагностических препаратов и тест-систем. Третье – это вопросы охраны материнства и детства. Четвертое – методы профилактики, диагностики и лечения онкологии. И пятое – заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, так как они являются, эти три нозологии, в настоящее время основными в структуре смертности. И конечно, все силы направлены на то, чтобы их предотвратить и исключить.

За 2023 год в Беларуси зарегистрировано 46 отечественных лекарственных препаратов – это каждый третий из тех, что прошли такую процедуру. Под брендом «Сделано в Беларуси» также почти 420 изделий медицинского назначения.