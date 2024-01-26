Нового министра здравоохранения Беларуси представили коллективу

Коллективу Министерства здравоохранения сегодня, 26 января, представили нового руководителя. Кадровое решение накануне принял Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на должность министра назначен Александр Ходжаев. До этого он возглавлял РНПЦ психического здоровья, а ранее работал в главном управлении организации медицинской помощи Минздрава. Теперь под его руководством ведомству предстоит повысить доверие людей к отрасли и навести полный порядок.

Это подчеркнул премьер-министр Беларуси, представляя нового министра коллективу. Ведь именно такие задачи перед Александром Ходжаевым поставил Президент. Минздрав был и остается одним из наиболее значимых министерств в правительстве.