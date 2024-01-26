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Нового министра здравоохранения Беларуси представили коллективу

26 января 2024 07:39
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Коллективу Министерства здравоохранения сегодня, 26 января, представили нового руководителя. Кадровое решение накануне принял Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на должность министра назначен Александр Ходжаев. До этого он возглавлял РНПЦ психического здоровья, а ранее работал в главном управлении организации медицинской помощи Минздрава. Теперь под его руководством ведомству предстоит повысить доверие людей к отрасли и навести полный порядок.

Это подчеркнул премьер-министр Беларуси, представляя нового министра коллективу. Ведь именно такие задачи перед Александром Ходжаевым поставил Президент. Минздрав был и остается одним из наиболее значимых министерств в правительстве.

Нового министра здравоохранения Беларуси представили коллективу-1

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
На сегодня должна быть проведена та работа, которая даст нам четкий ответ, что мы должны сделать для того, чтобы население было удовлетворено качеством оказания медицинской помощи и отношением врачей, персонала к себе как к личности. Работа на местах, которая требует своего более ответственного подхода руководителей на всех уровнях.

Нового министра здравоохранения Беларуси представили коллективу-4

Новый глава Минздрава нацелил коллектив оперативно приступить к решению поставленных задач. Основная из них – завершить устранение недостатков, выявленных мониторинговыми группами. Качественная медицинская помощь в нашей стране должна быть доступна каждому.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Ходжаев

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