На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»

Метры по дешевке. На чем экономят застройщики крупнейшего жилого комплекса страны?

Вот какой наглец: у него такая была зарплата, а он еще ходит, что-то жалуется!

Чем закончился визит нашей съемочной группы в Петриков?

– Я не хочу исполнять обязанности.

– Вы готовы в любой момент отсюда уйти?

– Да.

Как найти истину в извечном споре работника и нанимателя?