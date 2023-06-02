На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»

Метры по дешевке. На чем экономят застройщики крупнейшего жилого комплекса страны?
Метры по дешевке. На чем экономят застройщики крупнейшего жилого комплекса страны?
Вот какой наглец: у него такая была зарплата, а он еще ходит, что-то жалуется!
Чем закончился визит нашей съемочной группы в Петриков?
– Я не хочу исполнять обязанности.
– Вы готовы в любой момент отсюда уйти?
– Да.
Как найти истину в извечном споре работника и нанимателя?
Для нас, для профсоюзов, которые отстаивают права, и наниматель – член профсоюза, и работник.
Уходи красиво! «Народный контроль» включает режим ревизии уже в эту пятницу, 2 июня, в 20:40 на СТВ.