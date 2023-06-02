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На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»

02 июня 2023 13:27
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Метры по дешевке. На чем экономят застройщики крупнейшего жилого комплекса страны?

На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»-1

Вот какой наглец: у него такая была зарплата, а он еще ходит, что-то жалуется!

На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»-4

Чем закончился визит нашей съемочной группы в Петриков?

На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»-7

Я не хочу исполнять обязанности.
– Вы готовы в любой момент отсюда уйти?
– Да.

На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»-10

Как найти истину в извечном споре работника и нанимателя?

На чём экономит застройщик самого большого ЖК Беларуси? Выясним в программе «Народный контроль»-13

Для нас, для профсоюзов, которые отстаивают права, и наниматель – член профсоюза, и работник.

Уходи красиво! «Народный контроль» включает режим ревизии уже в эту пятницу, 2 июня, в 20:40 на СТВ.

# Строительство # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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