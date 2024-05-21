«Вопрос очень актуален». Как изменятся методы работы контрольных органов после совещания у Президента?

Ранее Александр Лукашенко давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы. Правительство подготовило проект указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Его разработка велась более двух лет. Президента интересовало, все ли проблемные вопросы будут решены с принятием документа. Глава государства заслушал предложения, изложенные в подготовленном проекте, и по итогам совещания поручил правительству и губернаторам доработать документ.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Документ, на мой взгляд, в целом согласован, он сбалансирован и согласован всеми государственными органами и действительно решает поставленную базовую задачу Президента – изменение стиля и методов. Но Президент Республики Беларусь очень глубоко и тонко чувствует вопрос. И доработка документа – это реакция на позицию председателей облисполкомов. Суть ее заключается в том, чтобы изменить стили и методы целеполагания проверок. Вопрос очень актуален: целью проверки является нахождение нарушения или целью проверки является нахождение нестыковок в законодательстве, несоответствия нормативно-правовых актов (зачастую противоречащих друг другу), которое приводит к нарушениям. Если целью проверки будет являться именно такой формат, то это в конечном итоге будет обеспечивать второе требование Президента – чтобы проверка завершалась не наказанием, а повышением эффективности работы предприятий, отраслей и так далее.

На доработку документа время до августа. Итогом должен стать указ, нормы которого были бы выгодны для предприятий и организаций, общества и, прежде всего, экономики.