СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций

Борьба за гранты и псевдовыборы. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций. Все они входят в состав 12 запрещенных формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, в 2020 году представителями наиболее радикальных ячеек на территории Беларуси была создана экстремистская организация – «Координационный совет» [признана экстремистской – прим. ред.]. В обязанности ее «номинальной руководительницы» входила ретрансляция экстремистской идеологии среди различных диаспор и преступников. Установлено, что в 2024 году было принято решение о реорганизации данной преступной группы с последующим назначением новых лидеров экстремистских объединений.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Основные задачи в деятельности очередного созыва останутся неизменными: разработка мер по силовому захвату власти, сопровождаемых массовыми беспорядками, проведением диверсионных действий и вооруженным вторжением, активное навязывание так называемых европейских ценностей, меры санкционного давления, призывы к оказанию поддержки незаконным вооруженным формированиям, создание альтернативных органов власти за рубежом.