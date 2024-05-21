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СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций

21 мая 2024 13:50
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Борьба за гранты и псевдовыборы. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций. Все они входят в состав 12 запрещенных формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций-1

По данным следствия, в 2020 году представителями наиболее радикальных ячеек на территории Беларуси была создана экстремистская организация – «Координационный совет» [признана экстремистской – прим. ред.]. В обязанности ее «номинальной руководительницы» входила ретрансляция экстремистской идеологии среди различных диаспор и преступников. Установлено, что в 2024 году было принято решение о реорганизации данной преступной группы с последующим назначением новых лидеров экстремистских объединений.

СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Основные задачи в деятельности очередного созыва останутся неизменными: разработка мер по силовому захвату власти, сопровождаемых массовыми беспорядками, проведением диверсионных действий и вооруженным вторжением, активное навязывание так называемых европейских ценностей, меры санкционного давления, призывы к оказанию поддержки незаконным вооруженным формированиям, создание альтернативных органов власти за рубежом.

СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций-7

Все участники экстремистской организации являются фигурантами уголовных дел, а их действия квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и другие процессуальные мероприятия.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Валерий Карбалевич

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