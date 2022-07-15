Беларусь официально подала заявку на вступление в ШОС

Беларусь официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. 15 июля эту информацию подтвердил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, уже в ближайшее время начнутся юридические процедуры, необходимые для вступления Беларуси в организацию. Ожидается, что это произойдет в ходе сентябрьского саммита в Самарканде. Сейчас у Беларуси в ШОС статус наблюдателя. Это позволяет нашей стране принимать участие в заседаниях Совета глав правительств организации, а также совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.

Шанхайская организация сотрудничества – это региональное международное объединение. В него входят восемь стран: Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. ШОС активно поддерживает контакты с СНГ и тесно сотрудничает с Организацией Договора о коллективной безопасности.