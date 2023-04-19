В 2022 году возбудили 48 уголовных дел. Почему педофилия становится частым преступлением?

Сегодня белорусские правоохранители уделяют педофилии особое внимание. Тем не менее повышенная бдительность требуется не только от сотрудников милиции, но и от родителей. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Важно говорить об этой проблеме в семье, разъяснять ее несовершеннолетним. Ведь многие дети далеко не всегда понимают, что в отношении них совершается преступление. А после насилия замыкаются в себе, и тогда это может длиться годами. Как организована работа по борьбе с педофилией, что нужно знать родителям, чтобы предотвратить беду и можно ли распознать преступника на улице? Об этом и не только поговорили с заместителем начальника управления Следственного комитета по Минску Андреем Грибом. Насколько часто педофилами совершаются преступления? Сергей Шуманский, ведущий:

Понятно, что у нас есть такой вид преступления, насколько часто нам приходится с ним сталкиваться? Что говорит сегодня статистика?

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

В последние годы происходит рост таких преступлений в Минске. В 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, в 2022 году – 48 дел, в этом году уже 12. Сергей Шуманский:

Это еще при том, что мы говорим про то, что далеко не все известно. Андрей Гриб:

Да, конечно. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних обладают высоким уровнем латентности, потерпевшие зачастую никому не рассказывают о сексуальных домогательствах со стороны взрослых. Поэтому число жертв таких посягательств превышает число зарегистрированных преступлений. Сергей Шуманский:

Если углубляться, то педофилы могут быть и дома, это мы говорим про родных, в интернете где-то или сторонние люди на улице. С чем приходится чаще всего сталкиваться? Андрей Гриб:

В основном это внутрисемейное насилие. Такие преступления могут совершаться на протяжении длительного времени и нескольких лет. В роли педофилов выступают родители, зачастую отчим или сожитель, друзья или знакомые семьи, соседи. Домочадцы не всегда замечают тревожные сигналы в поведении детей (это угнетенное состояние, замкнутость, чрезмерная эмоциональность). К сожалению, случается, что члены семьи, зная о происходящем, намеренно скрывают. Замалчивание подобных вопиющих событий, желание их замять внутри семьи еще больше развязывает руки насильникам, которые остаются безнаказанными и продолжают совершать преступления.

Почему дети не сразу рассказывают о преступлениях? Сергей Шуманский:

Казалось бы, самое простое разоблачение – внутрисемейное. А почему в таких ситуациях дети молчат? Андрей Гриб:

Среди основных причин молчания – это получение серьезной психологической травмы, в связи с чем пострадавший ребенок боится рассказать о произошедшем. Где-то отсутствие доверительных отношений с близким окружением, родственниками или педагогами. Есть дети, которые из чувствв стыда скрывают факты произошедшего, винят во всем себя. А есть случаи, когда малолетние в силу возраста не понимают противоправной сути происходящего. Приведу пример, когда обвиняемый по подобному уголовному делу – старший брат потерпевшей, малолетняя подвергалась насилию с его стороны на протяжении трех месяцев. Количество эпизодов преступной деятельности шокирует – более 10. Стоит отметить, что в некоторых случаях фигурант был пьян. По данным следствия, брат и сестра проживали вместе с отцом, их мать умерла некоторое время назад. Мужчина не замечал нездорового интереса со стороны сына, считал, что у них с дочерью хорошие, доверительные отношения. Даже опытных следователей шокировал тот факт, что, со слов девочки, она подвергалась насилию в комнате, когда в это время на кухне отец со своей знакомой распивали спиртное. В настоящее время малолетняя признана нуждающейся в государственной защите, изъята из семьи. Фигуранту предъявлено обвинение в изнасиловании заведомо малолетней с использованием беспомощного состояния. Он заключен под стражу. Сергей Шуманский:

Если мы говорим про то, что у нас чаще всего встречается именно педофилия в семье, то и какие-то последствия психологические для пострадавших могут быть более серьезные.

Андрей Гриб:

Конечно. Проблема сексуального насилия над детьми вызывает беспокойство, в том числе у правоохранителей, в связи с необратимостью последствий для потерпевших. Причинение им тяжелых психологических травм. При несвоевременно оказанной реабилитационной помощи ребенок, став взрослым, может совершить насильственные действия в отношении чужих или своих детей. Это подтверждают исследования. Пережитое в детстве сексуально насилие накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка, влияет на формирование его личности и характера, на психическое и физическое здоровье. Пережитое потрясение очень часто порождает жестокость, агрессию, саморазрушающее поведение, подталкивает к употреблению алкоголя, наркотиков, к совершению различных противоправных действий. Где педофилы ищут своих жертв? Сергей Шуманский:

А что касается второй составляющей – интернета. В последнее время педофилы именно там находят своих жертв. Это общемировое веяние? Андрей Гриб:

Да, есть такая тенденция. Такая тенденция есть в столице. В Минске стало выявляться больше преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых с использованием интернета. Чаще всего юные пользователи Сети становятся жертвами так называемого груминга. То есть установление доверительного контакта с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Могу привести пример. Студент одного из вузов в соцсети познакомился с 11-летней девочкой, несколько дней они переписывались, а после договорились о встрече. Фигурант пригласил малолетнюю в свою квартиру и совратил. Подобные действия он совершал несколько месяцев, парень давал школьнице деньги и дарил подарки, в том числе смартфон. Правоохранителям стало известно о преступлении от матери несовершеннолетней, она увидела новый гаджет у своего ребенка, выяснила историю его происхождения и сразу же обратилась в милицию. Студент задержан. Родителям и всем нужно быть осторожным, потому что такие преступления совершаются и внезапно. Например, в Минске 20 марта несовершеннолетняя девочка возвращалась из школы домой в метро. Неизвестный мужчина подошел к ней и вопреки ее воле, использовав ее шоковое состояние, свое физическое превосходство, совершил действия сексуального характера. После этого он скрылся. Подросток вернулась домой, рассказала о случившемся родителям, далее следователь во взаимодействии с сотрудниками милиции установили личность подозреваемого. А 23 марта он был задержан в метро при совершении аналогичного преступления. Фигурант – 37-летний минчанин, работает электромонтером, женат, имеет двух детей.

Сергей Шуманский:

Мы сказали, что педофилия – это латентное преступление. Что надо делать, чтобы дети при таком преступлении как можно быстрее рассказывали и обращали в правоохранительные органы? Андрей Гриб:

Нам всем очень важно, чтобы как можно быстрее было выявлено насилие. Своевременное выявление таких фактов влечет оказание детям комплексной помощи, что минимизирует вред их здоровью и развитию, способствует профилактике социального сиротства, суицидов и так далее. Дети, сталкивающиеся с сексуальным насилием редко обращаются за помощью, поэтому факт насилия становится очевидным тогда, когда пострадавшие уже попадают в больницу или просто в поле зрения правоохранителей. Поэтому особую роль в выявлении таких случаев на ранних этапах играют специалисты учреждений образования и здравоохранения. Нужно видеть изменения в поведении, состоянии ребенка, они должны стать сигналом тревоги для них и для родителей. Кем являются сами педофилы? Сергей Шуманский:

Мы с вами говорили про жертв педофилов. А сами педофилы – это кто? Говорят, педофилия – это болезнь. Так кто люди, которые болеют это болезнью? Андрей Гриб:

В основном это мужчины, возраст абсолютно разный. Есть и несовершеннолетние, и 30 лет, есть и пожилые мужчины. Зачастую они неприметны, женаты, имеют детей, работают. Первоначально на них никак не обратишь внимание. Но с другой стороны, есть и люди, которые систематически совершают такие преступления, в том числе ранее судимые за преступления против половой свободы и неприкосновенности. Сергей Шуманский:

Можно ли говорить, что в большинстве или часто случается, что сами преступники когда-то подвергались сексуальному насилию в детстве?

Андрей Гриб:

Они сами неохотно рассказывают о таком, но если изучить психологические исследования, то такая информация есть. Зачастую они выросли в проблемных семьях, неполная семья и так далее. Сергей Шуманский:

Здесь фраза, что все идет из семьи. Андрей Гриб:

Конечно, все идет из семьи, от воспитания, от возраста. Чуть ли не с момента рождения, поэтому очень важно внимание уделять своим детям, правильно их воспитывать нашим традиционным ценностям. Какое наказание грозит за такие преступления? Сергей Шуманский:

А что касается ответственности, в России недавно начали активно обсуждать тему химической кастрации. У нас эта тема пока не обсуждается. Андрей Гриб:

Официально эта тема не обсуждается, ответственность у нас достаточно суровая. За совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сергей Шуманский:

Как часто максимальное наказание применяется? Андрей Гриб:

Когда преступления совершаются против действительно малолетних, это в основном всегда насилие, наказания очень строгие. И они приближаются к 15 годам. Сергей Шуманский:

Есть гарантия, что за те же 15 лет 17-летний педофил выйдет и будет по-другому смотреть на детей?