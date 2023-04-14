Говорил, что ему не 29, а 20 лет. Следователи вычислили педофила, который совращал 15-летнюю девушку
За последние 10 лет в Беларуси в 28 раз возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей. Всего с 2012 года зарегистрировано около 6 тысяч случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Среднестатистический возраст жертвы педофила – от 5 до 11 лет. И как правило, большая часть пострадавших детей подвергается насилию со стороны родственников или знакомых. Но сегодня преступность уходит в Сеть, и педофилия не исключение.
Сергей Буталевич, cтарший оперуполномоченный УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
Отдельная угроза современности – интернет, где контроль за детьми ослаблен, чем и пользуются педофилы, подыскивая жертв на ресурсах знакомств и в онлайн-играх, всячески заинтересовывая, создавая фейковые аккаунты и выдавая себя за сверстника. Они обманом и шантажом используют приемы психологического манипулирования, склоняют детей к выполнению своих извращенных требований.
Так, в одном из мессенджеров 29-летний молодой человек, скрыв свой реальный возраст, познакомился с 15-летней девочкой. Диалог сопровождался пикантными фото от кавалера. Позже виртуальное знакомство переросло в реальное: дальше прогулки и даже совместные фотосессии в стиле ню.
Дмитрий Бутько, следователь по особо важным делам Ленинского РОСК Минска:
В ходе встречи обвиняемый предложил нашей потерпевшей изготовить совместные фотоснимки. Сразу фото были обычными, а потом потерпевшая и обвиняемый начали обнажать свои тела, после чего изготавливали фото и видео в обнаженном виде, в том числе с демонстрацией половых органов.
Об этом правоохранителям стало известно в ходе расследования другого уголовного дела. Жертва педофила оказалась замешанной в незаконном обороте наркотиков. Содержимое ее телефона стало триггером для нового дела. Во время следствия девушка всячески оправдывала своего интернет-знакомого и пыталась скрыть пикантные подробности.
Дмитрий Бутько:
С самого начала общения между обвиняемым и потерпевшей девушка не скрывала свой 15-летний возраст, однако фигурант всегда ей говорил, что ему 20 лет. Девушке стало известно, что обвиняемому на самом деле 29 лет, лишь от сотрудников правоохранительных органов.
А на удочку уже другого педофила попали более 130 несовершеннолетних. Их возраст от 12 до 16 лет. На протяжении двух лет он орудовал в интернет-пространстве. 18-летний молодой человек создавал анкеты в одной из социальных сетей. Заполняя свои данные, он решил немного приукрасить свой возраст, указав что ему 15. После чего начал активно общаться в популярном среди подростков сообществе для знакомств.
Дмитрий Бутько:
В последующем, когда он входил в доверие девушек, которые видели его анкету, начинал в основном переписки сразу интимного характера, предлагал девушкам встретиться для вступления в половую связь, предлагал им изготовить фотоизображение, в том числе интимного характера, и прислать ему.
«Девочка дважды рассказывала своей матери». Почему педофилами часто становятся родственники – подробности здесь.