Говорил, что ему не 29, а 20 лет. Следователи вычислили педофила, который совращал 15-летнюю девушку

За последние 10 лет в Беларуси в 28 раз возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей. Всего с 2012 года зарегистрировано около 6 тысяч случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический возраст жертвы педофила – от 5 до 11 лет. И как правило, большая часть пострадавших детей подвергается насилию со стороны родственников или знакомых. Но сегодня преступность уходит в Сеть, и педофилия не исключение.

Сергей Буталевич, cтарший оперуполномоченный УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:

Отдельная угроза современности – интернет, где контроль за детьми ослаблен, чем и пользуются педофилы, подыскивая жертв на ресурсах знакомств и в онлайн-играх, всячески заинтересовывая, создавая фейковые аккаунты и выдавая себя за сверстника. Они обманом и шантажом используют приемы психологического манипулирования, склоняют детей к выполнению своих извращенных требований. Так, в одном из мессенджеров 29-летний молодой человек, скрыв свой реальный возраст, познакомился с 15-летней девочкой. Диалог сопровождался пикантными фото от кавалера. Позже виртуальное знакомство переросло в реальное: дальше прогулки и даже совместные фотосессии в стиле ню.

Дмитрий Бутько, следователь по особо важным делам Ленинского РОСК Минска:

В ходе встречи обвиняемый предложил нашей потерпевшей изготовить совместные фотоснимки. Сразу фото были обычными, а потом потерпевшая и обвиняемый начали обнажать свои тела, после чего изготавливали фото и видео в обнаженном виде, в том числе с демонстрацией половых органов.