Азарёнок: предателей не любят нигде, об вас только ноги вытирают, как это сделал Гитлерас Непоседа

Реакция, а именно истерика, врагов Беларуси на недавнюю встречу нашего Президента с Денисом Пушилиным была вполне ожидаема. Но что нам чужое мнение? Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Дорожную, дорожную, друзья, пану Кизиму! Бандеровская крысиная щитинка валит, бежит с партизанской земли. Не выдержала душа селюковского поэта. Как тогда, в немецком обозе эмигрировали. И призадумаются теперь жители Центрального района: где ж собачке нужду справить, когда такого панове нет среди нас? Кому теперь гостинцы оставлять – сложная задача. Ну да ладно. Рядом еще американское посольство осталось. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Нынче другие времена. Гром среди ясного неба обрушился давеча на головы путан, политических и информационных. Глава российского региона, Донецкой Народной Республики, прибыл в Минск. О, как приятен этот визг, как звучат его ноты. От днепровских круг до забужских болот. Жмудины и ляхи затянули песнь. Подпанки просто стонут, как дверью за одно место прищемленные. И хорошо. Слухайце Батьку. Лукашенко – Пушилину: мы готовы оказать помощь, чтобы не чужие нам люди наконец-то перестали страдать. Подробнее.

Григорий Азаренок:

А либерда как прохрюкалась. Старый тупой маразматик Суздальцев. Мудак, каких поискать. Спившееся отребье либеральной вши. Послушайте, что пишет провокатор. Видите ли, Президент посадил главу ДНР на какой-то особый, почетный диван. Да за этим диваном Президент принимал сотни иностранных гостей. Губернаторы, министры, космонавты – кого угодно. И вот это вот специалист по Беларуси, который периодически свои навозные кучи забрасывает в третьесортные эфиры. Дрянь, езжай к Болкунцу, он по твоему рыхлому тельцу в Варшаве соскучился. А дальше время риторических вопросов. Глупых. Очень глупых. Вот вопрошает змагарь подлый: за што нас так не любяць? Да за то, что предателей не любят нигде. Вы использованное изделие, вы половые тряпки, об вас только ноги вытирают. Как это сделал Гитлерас Непоседа. Литовский недофюрер с большевистским прошлым взял да и отхлестал змагарство мокрой БЧБ-тряпкой по щекам. Наложил вето на послабления в закон, по которому бэчебэшники будут находиться в Литве на правах мусора. А кто вы? Только мусор и есть. Деваться некуда.

Говорят, там один валянтер слабый на ум в Гомеле с малявами на меня как на работу в милицию ходит. Мол, разжигаю, распаляю, все горить вокруг. Просто мы знаем, что вы за уроды и чего вы хотите на самом деле. Об этом ваши побратымы хвалятся. Подробности в видео.