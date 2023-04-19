Цены будут ниже. Белорусские фермеры готовы заменить привозные ранние овощи
Новости Беларуси. Белорусские фермерские хозяйства готовы заместить привозные ранние овощи отечественными. Причем цены на нашу продукцию будут ниже, чем на импорт. Об этом шла речь в Барановичах на встрече сельхозпроизводителей и представителей торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, фермеры Столинского района планируют в этом году реализовать около 20 тысяч тон овощной продукции. Капусту начнут поставлять уже в июне-июле. Также на прилавках магазинов появится ранний картофель, свекла и лук. Вместе с тем, в Столинском районе, где выращивается большое количество овощей, есть проблема с их хранением. Вопрос строительства теплиц и овощехранилищ также обсуждался на встрече. Рассматривается возможность оказания содействия в предоставлении фермерам банковских кредитов для возведения современных помещений.
Леонид заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
С учетом условий, которые предлагает банк, сегодня выгодно фермерским хозяйствам, имея объемы овощей, строить на своей земле хранилища для последующей реализации своей продукции. Та продукция, которая произведется, сохранится и доедет до нашего человека с хорошими потребительскими качествами. Упорядочим сегодня работу фермерских хозяйств, которые производят огромное количество овощей, для того, чтобы они вовремя прибыли на полки нашего отечественного потребителя.
В сотрудничестве заинтересованы белорусские торговые сети и фермеры. В последнее время крестьянские хозяйства стали меньше овощей поставлять на экспорт. Продукция востребована на внутреннем рынке. Фермер Василий Гриб начинал работать с братьями и отцом. Теперь у каждого свое хозяйство. Специализируются на ранней продукции.
Василий Гриб, глава фермерского хозяйства:
В Россию экспортируем, в Беларуси у нас свои рынки. На магазины, рынки более 15 тысяч тонн на зиму закладываем капусты, моркови 5 тысяч тонн закладываем, картошка у нас только ультраранняя.
Николай Гриб, глава фермерского хозяйства:
Площади не уменьшаются, остаются на прежних. Лук уже растет, капуста посажена (поздняя), сады у нас на фазе цветения, вот-вот подходят, у нас немного раньше. Не то что собираемся выходить куда-то из нашего рынка – на российский или еще куда. В первую очередь свой, как-то стабильно.
В прошлом году был заложен рекордный объем отечественных овощей. Продукция стабфондов уже выбрана на 80 %. Очень востребованы белорусские яблоки. В ближайшие два-три года в Беларуси заложат две тысячи интенсивных садов с поливом и любимыми потребителями сортами. Задачу заместить завозные яблоки отечественными поставил Президент. В стране уже разработана программа. Финансирование увеличат для тех фермеров, которые способны обеспечить технологию и вырастить хороший урожай.