«Задавали такие острые моменты: дороги, налоги». Евгений Пустовой о проекте «Зачётный разговор»

Новости Беларуси. Финансовая система государства и боеготовность белорусской армии – такие вопросы волнуют будущих экономистов и правоведов. «Зачетный разговор» сегодня, 19 апреля, состоялся в Университете права и социально-информационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со студентами встретился политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой. Обсудили политическую и социально-экономическую обстановку в стране. А также подняли не менее важную тему: как не стать жертвой фейков и научиться отличать правду от дезинформации. Не обошлось и без острых вопросов. Будущего предпринимателя волновало, рационально ли используются налоги нашей страны? Дать экспертный ответ на возникающие вопросы молодежи – цель таких дискуссий.

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Был даже приятно удивлен: ну, частный вуз, много претензий. Нет. Ребята, я же смотрел на их реакцию, на их взгляды, в их глаза вглядывался. Очень приятно, что задавали такие острые моменты: дороги, налоги. Ну, я объяснил, что платить должны все, кто зарабатывает, чтобы всем было нормально. Потому что Беларусь – это не страна расслоения, а страна возможностей.

Людмила Благополучная, начальник отдела воспитательной работы Университета права и социально-информационных технологий:

Студенческая молодежь – это определенная социальная группа, которая еще только формирует свои мировоззренческие основы. И где-то в какой-то информации они теряются и им нужно помочь. И вот такие диалоговые площадки как раз таки помогают ребятам, молодым людям, в общем-то, сделать правильный выбор и получить компетентную оценку какой-либо ситуации, политической, экономической, социальной.