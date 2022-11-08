В 2022 году рассмотрено более 4 тысяч заявок на получение гражданства Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси рады законопослушным и трудолюбивым людям. Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МВД, в 2022-м уже рассмотрено более 4 000 таких документов. В основном это обращения украинцев. Органы внутренних дел рассматривают ходатайства в кратчайшие сроки, а в ряде случаев – в упрощенном порядке. Как получить белорусское гражданство? Начальник департамента рассказал обо всех требованиях – подробности.