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В 2022 году рассмотрено более 4 тысяч заявок на получение гражданства Беларуси

08 ноября 2022 14:22
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Новости Беларуси. В Беларуси рады законопослушным и трудолюбивым людям. Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2022 году рассмотрено более 4 тысяч заявок на получение гражданства Беларуси-1

По информации МВД, в 2022-м уже рассмотрено более 4 000 таких документов. В основном это обращения украинцев. Органы внутренних дел рассматривают ходатайства в кратчайшие сроки, а в ряде случаев – в упрощенном порядке.  

Как получить белорусское гражданство? Начальник департамента рассказал обо всех требованиях – подробности.

В 2022 году рассмотрено более 4 тысяч заявок на получение гражданства Беларуси-4

В большинстве случаев в ответ на ходатайства о приеме в гражданство принимаются положительные решения. Основанием для отказа является привлечение к административной ответственности обратившегося три и более раз.  

# Государственная политика # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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