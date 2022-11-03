Как получить белорусское гражданство? Начальник департамента рассказал обо всех требованиях

Гражданство – элемент конституционного статуса, определяющее объем прав и обязанностей человека. Права гражданина страны защищаются не только на родине, но и за пределами государства.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ, полковник милиции:

Основными требованиями к лицу, которое ходатайствует о приобретении гражданства в Республике Беларусь, являются 5 лет постоянного проживания на территории Республики Беларусь на основании соответствующего вида на жительство, законный источник существования, обеспечивающий лицу и членам его семьи прожиточный минимум, соблюдение требований Конституции, законодательных актов Республики Беларусь, а также непривлечение к административной ответственности и отсутствие правонарушений на территории нашей страны.

Алексей Бегун:

Существует также так называемый упрощенный порядок приобретения гражданства Республики Беларусь. Это когда этнические белорусы и лица, которые идентифицируют себя как белорусы, могут приобрести гражданство в Республике Беларусь в упрощенном порядке. В течение трех месяцев, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел по месту жительства. И действует также институт восстановления в гражданство Республики Беларусь. Это те белорусы, которые получили гражданство Республики Беларусь на 1991 год, в последующем выехали из Беларуси и приобрели иностранное гражданство, при этом утратив гражданство Республики Беларусь. Кроме того, гражданство в Беларуси могут также получить лица без учета пяти лет, представляющие интерес для страны – те, кто состоит в браке с белорусом или белорусской и имеющие несовершеннолетнего ребенка. В упрощенном порядке можно получить гражданство лицам, которые прожили на нашей территории и имеют вид на жительство, а также закончили государственные учреждения образования и были устроены работать на местные предприятия.

Алексей Бегун:

Законодательство нашей страны также содержит целый ряд оснований для отклонения ходатайств о приобретении гражданства Республики Беларусь – когда лицо имеет, допустим, неснятую или непогашенную судимость, когда он привлекается более трех раз в году к административной ответственности или, например, не имеет законного источника существования на территории нашей страны. То есть фактически не работает. Кроме того, ходатайство об отклонении гражданства может приниматься с учетом национальных интересов Республики Беларусь. В стране действует также международный договор с Российской Федерацией, Казахстаном, Кыргызстаном. Лица, проживавшие ранее в нашей республике и имеющие родственников, могут также на основании соответствующего решения органов внутренних дел получить гражданство нашей страны. Ежегодно в Беларуси рассматривается более 5 000 ходатайств иностранных граждан.