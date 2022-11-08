Как работает исполнительная власть в Клецком районе? Обсудили на диалоговой площадке

Новости Беларуси. Высказаться и внести свои предложения – векторы развития Клецкого района обсудили в рамках диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание – налаживанию эффективной работы местной власти и взаимодействию с гражданами. Для этого в качестве спикеров пригласили не только действующих председателей местных сельисполкомов, но и их предшественников, которые могут поделиться опытом и знаниями.

Наталья Бурак, председатель Щепицкого сельисполкома:

Здесь люди, которые работали в разные периоды времени: в 1970-е годы, в 1980-е, в 1990-е. Стиль работы в разные годы был разный. Вот сегодня на диалоговой площадке мы попробуем найти какое-то единое мнение, посмотреть, что было раньше, что есть сейчас, и спланировать свою работу на будущее.

Людмила Иванейчик, участница диалоговой площадки:

Каждое время своеобразно. Но я знаю, что все: и я когда-то, и мои предшественники, те, кто сейчас работают, всегда стараются сделать лучше, чем было когда-то.