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Как работает исполнительная власть в Клецком районе? Обсудили на диалоговой площадке

08 ноября 2022 14:17
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Новости Беларуси. Высказаться и внести свои предложения – векторы развития Клецкого района обсудили в рамках диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Как работает исполнительная власть в Клецком районе? Обсудили на диалоговой площадке-1

Особое внимание – налаживанию эффективной работы местной власти и взаимодействию с гражданами. Для этого в качестве спикеров пригласили не только действующих председателей местных сельисполкомов, но и их предшественников, которые могут поделиться опытом и знаниями.   

Как работает исполнительная власть в Клецком районе? Обсудили на диалоговой площадке-4

Наталья Бурак, председатель Щепицкого сельисполкома:  
Здесь люди, которые работали в разные периоды времени: в 1970-е годы, в 1980-е, в 1990-е. Стиль работы в разные годы был разный. Вот сегодня на диалоговой площадке мы попробуем найти какое-то единое мнение, посмотреть, что было раньше, что есть сейчас, и спланировать свою работу на будущее.  

Как работает исполнительная власть в Клецком районе? Обсудили на диалоговой площадке-7

Людмила Иванейчик, участница диалоговой площадки:  
Каждое время своеобразно. Но я знаю, что все: и я когда-то, и мои предшественники, те, кто сейчас работают, всегда стараются сделать лучше, чем было когда-то.  

Как работает исполнительная власть в Клецком районе? Обсудили на диалоговой площадке-10

Подобные мероприятия помогают составить полную картину и понять, что необходимо доработать на будущее.  

# Государственная политика # общество # Наталья Бурак # Людмила Иванейчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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