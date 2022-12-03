3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Что в Беларуси делают для таких людей?

Новости Беларуси. 3 декабря во всем мире звучат напоминания о том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь такие же права, как и здоровые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря Международный день инвалидов.
Новости Беларуси. 3 декабря во всем мире звучат напоминания о том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь такие же права, как и здоровые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря Международный день инвалидов.
Государство делает все для их поддержки и реабилитации. Надежными партнерами в этой работе выступают и некоммерческие организации. Основные исполнители государственного социального заказа – общество Красного Креста, товарищество инвалидов по зрению, общество глухих, Белорусский детский фонд, ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.
Сегодня различного рода услуги некоммерческих организаций получают почти 5 000 человек, из которых 80 % имеют инвалидность.
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