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3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Что в Беларуси делают для таких людей?

03 декабря 2022 08:52
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Новости Беларуси. 3 декабря во всем мире звучат напоминания о том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь такие же права, как и здоровые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 декабря Международный день инвалидов.  

3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Что в Беларуси делают для таких людей?-1

Государство делает все для их поддержки и реабилитации. Надежными партнерами в этой работе выступают и некоммерческие организации. Основные исполнители государственного социального заказа – общество Красного Креста, товарищество инвалидов по зрению, общество глухих, Белорусский детский фонд, ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.  

3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Что в Беларуси делают для таких людей?-4

Сегодня различного рода услуги некоммерческих организаций получают почти 5 000 человек, из которых 80 % имеют инвалидность.  

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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