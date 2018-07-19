В 2019 введут биометрические паспорта, что позволит упростить визовый режим между Беларусью и ЕС

Новости Беларуси. Министр иностранных дел Владимир Макей посетил с визитом Ригу, где встретился со своим коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Латвии готовятся к визиту Александра Лукашенко. Что обсуждали в Риге Владимир Макей с главой МИД этой страны?

Повестка дня оказалась насыщенной. Сегодня министры иностранных дел заявили о намерении усиливать контакты.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В ходе сегодняшних переговоров, как было сказано, мы обсудили состояние перспективы белорусско-латвийских отношений, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, сотрудничество Беларуси с Евросоюзом. Мы абсолютно откровенно и искренне поговорили по всей повестке дня наших отношений с Европейским союзом. В том числе и по чувствительным вопросам. Мы обменялись также мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестке дня.