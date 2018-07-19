Прямой эфир

В 2019 введут биометрические паспорта, что позволит упростить визовый режим между Беларусью и ЕС

19 июля 2018 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министр иностранных дел Владимир Макей посетил с визитом Ригу, где встретился со своим коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии готовятся к визиту Александра Лукашенко. Что обсуждали в Риге Владимир Макей с главой МИД этой страны?

В 2019 введут биометрические паспорта, что позволит упростить визовый режим между Беларусью и ЕС-1

Повестка дня оказалась насыщенной. Сегодня министры иностранных дел заявили о намерении усиливать контакты.

В 2019 введут биометрические паспорта, что позволит упростить визовый режим между Беларусью и ЕС-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В ходе сегодняшних переговоров, как было сказано, мы обсудили состояние перспективы белорусско-латвийских отношений, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, сотрудничество Беларуси с Евросоюзом. Мы абсолютно откровенно и искренне поговорили по всей повестке дня наших отношений с Европейским союзом. В том числе и по чувствительным вопросам. Мы обменялись также мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестке дня.

В 2019 введут биометрические паспорта, что позволит упростить визовый режим между Беларусью и ЕС-7

Одна из затронутых там тем – упрощение визового режима между Беларусью и ЕС. Одно из условий Брюсселя – введение биометрических паспортов. Нашей делегации презентовали компанию, которая займётся их изготовлением. Ввести такие документы в Беларуси планируют в 2019 году.

Какова «сила» белорусского паспорта и как изменится главный документ белорусов в 2019 году

# Шенгенская виза # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было: Кому достанутся призовые после ЧМ-2018/ Минздрав задумался об этике
19 июля 2018 17:18

Что было: Кому достанутся призовые после ЧМ-2018/ Минздрав задумался об этике

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово
19 июля 2018 12:58

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?
19 июля 2018 11:49

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?