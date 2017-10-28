Какова «сила» белорусского паспорта и как изменится главный документ белорусов в 2019 году

Алена Сырова, корреспондент:

Палитра цветовых решений мира паспортной моды уже давно разделена на четыре основные краски. Красный и его оттенки красуются на самом сильном паспорте мира Сингапурском и на документах почти всех граждан Евросоюза. Черный – у новозеландцев и жителей некоторых африканских стран. Любимый цвет пророка Мухаммеда – зеленый – встречается на обложках мусульманских государств. А синий – цвет новизны и дипломатии – вместе с Беларусью выбрали еще 77 государств.

Именно дипломатии колористика уступает место, если речь идет о безвизовой силе паспорта. В Беларуси ждут гостей из 91 государства. Мы оказались намного приветливее американцев, канадцев и россиян. Для самих же белорусов 39 стран мира полностью открыты, а в 32 достаточно получить разрешение на въезд в аэропорту.

Беларусь перейдет на 2-паспортную систему после введения в стране биометрических документов (подробности здесь).

Ярослав Хмыль, начальник консульско-правового управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

На данный момент решение об облегчении порядка въезда для Беларуси приняли порядка 20 стран. Например, в Доминикану вы можете въехать на 21 день без визы, если у вас есть обратный билет. Также очень интересный опыт у Албании – каждый год перед началом туристического сезона принимается решение, какая страна и в какое время будет иметь эту возможность. Для Беларуси в этом году с 1 июня по 1 ноября была возможность въезда в Албанию без виз, но мы с вами ее уже вряд ли используем сегодня.

А вот Антонио Наннипьери возможностью посещать Беларусь круглый год с удовольствием пользуется. Он часто приезжает к нам по делам. Не смотря на «безвиз», в его паспорте красуется белорусское разрешение, ведь этот его визит продлится дольше 5 дней.

Антонио Наннипьери, бизнесмен (Италия):

Так, вот она. Для получения нужно 5-7 дней. Конечно, эта неделя порой усложняет дело. Если сравнивать, например, в Германию решил и завтра поехал. При этом в те же Соединенные Штаты получить визу еще сложнее, чем в Беларусь.

Кстати, паспорт Антонио – один из самых удобных в мире. Однако, по мнению бизнесмена, он есть не более чем у половины итальянцев, ведь этот документ нужен лишь для путешествий за границу: внутри страны и Евросоюза жителям Апеннинского полуострова достаточно иметь при себе идентификационную карту. У белорусов такая появится в 2019 году, а привычный паспорт заменит новый, биометрический.

Павел Хрищенович, начальник отдела по гражданству Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Для МВД принципиально, конечно, определенное количество степеней защиты чтобы имел этот документ, как внешний вид его, так и внутреннее содержание, и информация, расположенная на электронном чипе, который помещен в обложку, чтобы она содержала все необходимые требования, которые соответствуют международным стандартам.

Окончательный вариант новых документов белорусов еще не утвержден, корректировки вносит каждое причастное ведомство. Но уже можно разглядеть и нащупать определенные отличия.

Павел Хрищенович:

Здесь появилась такая поликарбонатная страница. В белорусском варианте мы будем использовать биометрические данные, высокоточную печать, фотопечать и использоваться будут отпечатки пальцев.

А еще фотография и данные переместились на первую страничку, изменилось качество бумаги, место орнамента заняли достопримечательности. А исчезла ли знаменитая ветка папоротника, специалисты говорить отказываются. Меры защиты нового документа будут в разы серьезнее.

Дмитрий Сорокин, начальник экспертно-криминалистического лаборатории по исследованию документов отдельного контрольно-пропускного пункта «Минск»:

Не так часты случаи подделки белорусских документов, но встречаются подделки как частичные, так и были случаи выявления полных подделок документов за рубежом.

За 23 года пограничной службы Дмитрий Валерьевич рассмотрел в свете ультрафиолета не одну тысячу паспортов. Больше всего его впечатлил немецкий.

Дмитрий Сорокин:

У них все данные о владельце документов, включая фото, сделаны голографическим способом, то есть дублируются голограммой.

Позабавил шведский…

Дмитрий Сорокин:

Можно видеть изображения города, в ультрафиолете получается изображение города ночью.

И китайский…Финны вовсе в своем паспорте поселили лося. Каждая страна стремится покреативить. И не жалеет денег на совершенствование защитных мер. Белорусы – не исключение. Биометрический паспорт хоть и будет сделан из отечественных материалов, но прибавит в цене.

Павел Хрищенович:

Стоимость биометрического паспорта будет составлять 3 базовые величины, на сегодняшний день одна базовая – 23 рубля, а стоимость ID-карты – одна базовая.

Кстати, новый белорусский паспорт, возможно, сможет составить конкуренцию по красоте и стилю мировым лидерам – швейцарцам, австралийцам и норвежцам. И уж точно постарается стать сильнее в следующем году.

Ярослав Хмыль:

Я полагаю, стремится нужно, но без излишнего рвения. Когда паспорт сильный это облегчает планирование путешествий. Тебе не надо ходить в посольство, о чем-то заботиться.

Алена Сырова:

Проще станет однозначно. Совсем скоро взаимный «безвиз» заработает с Гонконгом. А это значит, что белорусский паспорт имеет все шансы прочно обосноваться в числе самых сильных.