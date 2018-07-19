Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?

Новости Беларуси. Необычный агрегат показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Антон Юрин, заведующий лабораторией возделывания плодоягодных и овощных культур Научно-практического центра Академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент:

У нас разработан комбайн прицепной, полурядный для уборки ягод: смородина, арония, крыжовник, шиповник.

Чем он отличается от комбайнов-скребков, которые запрещены? Антон Юрин:

У этого комбайна – абсолютно другой принцип действия. Скребок плох тем, что повреждает куст. Он обдирает, очень сильные повреждения наносит кусту.

Комбайновая уборка тоже какие-то определённые повреждения наносит, но значительно более мелкие. Принцип действия комбайна основан на том, что на комбайне имеется два отряхивателя, которые приводятся в действие посредством гидросистемы машины.

При взаимодействии пальцев этих отряхивателей с кустом, ягода осыпается. Дальше она поступает по транспортёрам в выгрузное окно. Имеется специальная пневмосистема, оборудованная вентилятором, которая высасывает примеси – листики, палочки.