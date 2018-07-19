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Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?

19 июля 2018 11:49
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Новости Беларуси. Необычный агрегат показали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Антон Юрин, заведующий лабораторией возделывания плодоягодных и овощных культур Научно-практического центра Академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент:
У нас разработан комбайн прицепной, полурядный для уборки ягод: смородина, арония, крыжовник, шиповник.

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-1

Чем он отличается от комбайнов-скребков, которые запрещены?

Антон Юрин:
У этого комбайна – абсолютно другой принцип действия.

Скребок плох тем, что повреждает куст.

Он обдирает, очень сильные повреждения наносит кусту.

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-4

Комбайновая уборка тоже какие-то определённые повреждения наносит, но значительно более мелкие. Принцип действия комбайна основан на том, что на комбайне имеется два отряхивателя, которые приводятся в действие посредством гидросистемы машины.

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-7

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-9

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-11

При взаимодействии пальцев этих отряхивателей с кустом, ягода осыпается.

Дальше она поступает по транспортёрам в выгрузное окно. Имеется специальная пневмосистема, оборудованная вентилятором, которая высасывает примеси – листики, палочки.

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-14

Дальше ягода поступает в ящик или в контейнер.

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?-17

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# Сельское хозяйство # общество # Антон Юрин

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