Прямой эфир

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово

19 июля 2018 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Создавать народные музыкальные инструменты из дерева Александру Антоновичу подсказала сама природа. Деревня Волконосово в окружении леса и родной дом с запахом свежего хлеба – источники вдохновения.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-1

За его плечами – автомеханический техникум и институт физкультуры, а вот профессионального музыкального образования нет.

Любовь к музыке передалась по наследству и оказалась сильнее всего.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-4

Концертов от двоюродного дедушки ждала вся деревня.

Уже в 7-ом классе мальчик сделал свой первый бубен и проникся силой ударных инструментов.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-7

Александр Харкевич, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов:
Я играл на балалайке и пел песни волочёбные.

За что меня потом, как комсомольца, исключили из школы на неделю.

А массовое изготовление началось, когда вышла передача «Играй, гармонь». А я вспоминал, что я помню от своих предков об этих инструментах – вот и сейчас они претворяются в жизнь.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-10

Из бузины – свистки, из крушины – дудки.

Мастер чувствует дерево и творит чудеса. Его фавориты – дуб, ясень, орешник и яблоня.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-13

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-15

Трещотки Александра Антоновича играют на две стороны. Ложки превращаются в трио.

И даже из маслобойки ему удалось сделать оригинальный ударник!

Традиции на новый лад.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-18

Александр Харкевич:
Ложки сразу были – кладёшь между пальцев, и тут мозоли у меня ложки – моей конструкции, пружинки ставлю.

Я играю в 2 руки и 2 пары ложек.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-21

Александр Антонович не расстаётся с народным творчеством Круглянщины с 1957 года, когда вышел на сцену районного Дома культуры. Работал в школе, и более 30 лет выступал в ансамбле со своими коллегами-учителями. Так слава о самородке пошла по всем деревням.

И сегодня мастер – визитная карточка «Дожинок».

Но для трудоголика это – не главное.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-24

Александр Харкевич:
Меня деньги не интересуют, когда я делаю кому-то что-то. Если он берёт, я чувствую, что он меня душой благодарит – мне радость!

Сердечно-сосудистая моя система укрепляется.  

Я всегда этот чемодан вожу, потому что я с ансамблем «Вереснянка» выступаю вместе.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-27

Играю и им даю.

Их 13 человек, я и им набираю. Все играют на инструментах – девчата, женщины и я.

А можно собрать оркестр из 40 человек. Народный ассортимент у мастера богатый: клещоты, барабаны, трещотки, свирели, клекоты и многое другое. Импровизировать на них одно удовольствие.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-30

Александр Харкевич:
Это – маракас свадебный, два кольца. Я его не продаю, давно б уже забрали.

В Александрии как только увидели: «Давай быстрей!» 

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-33

Гостям Александр Антонович всегда рад.

Готов и мастер-класс провести и концерт устроить.

Правда, признаётся, что обучать современное поколение непросто.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-36

Александр Харкевич:
Я взял 5-ый класс. Прибежали мальчики, и им так хочется – сразу, раз-раз и готово! Я посмотрел, что такой режущий инструмент, какое всё острое.

Думаю: будут травмы и я пропал.

Говорю: «Мальчики, вы не приходите больше работать, а приходите смотреть».

По всему миру разъезжаются не только дудки мастера, но и его посуда и сельскохозяйственные инструменты.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-39

Александр Антонович может даже лечить при помощи дерева.

Александр Харкевич:
Если болит голова, надо это – из божественного дерева, надо их 3 штуки сюда поставить и держать до тех пор, пока не почувствуешь, что хорошо.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-42

Лишнее нельзя.

Потому что осина лишнее не выдерживает.

Многие удивляются – откуда столько сил и вдохновения в 83 года? Секрет прост – оставаться человеком.

Александр Харкевич:
Я стараюсь делать только добро людям и всем – даже птицам.

Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово-45

Вот вокруг 40 домиков.

# Год малой родины # общество # Александр Харкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?
19 июля 2018 11:49

Комбайн для сбора ягод придумали белорусские учёные: как он работает?

«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку
19 июля 2018 11:43

«Есть чему поучиться». В Беларуси провели уникальную операцию, которая поможет вернуть слух ребенку

«Спокойнее станет на западе. А восток, как говорится, держись». Синоптики сделали прогноз на эту неделю в Беларуси
19 июля 2018 11:14

«Спокойнее станет на западе. А восток, как говорится, держись». Синоптики сделали прогноз на эту неделю в Беларуси