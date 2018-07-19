Лечить головную боль палочками, а маслобойку превратить в музыкальный инструмент: рассказываем про умельца из Волконосово

Создавать народные музыкальные инструменты из дерева Александру Антоновичу подсказала сама природа. Деревня Волконосово в окружении леса и родной дом с запахом свежего хлеба – источники вдохновения.

За его плечами – автомеханический техникум и институт физкультуры, а вот профессионального музыкального образования нет. Любовь к музыке передалась по наследству и оказалась сильнее всего.

Концертов от двоюродного дедушки ждала вся деревня. Уже в 7-ом классе мальчик сделал свой первый бубен и проникся силой ударных инструментов.

Александр Харкевич, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов:

Я играл на балалайке и пел песни волочёбные. За что меня потом, как комсомольца, исключили из школы на неделю. А массовое изготовление началось, когда вышла передача «Играй, гармонь». А я вспоминал, что я помню от своих предков об этих инструментах – вот и сейчас они претворяются в жизнь.

Из бузины – свистки, из крушины – дудки. Мастер чувствует дерево и творит чудеса. Его фавориты – дуб, ясень, орешник и яблоня.

Трещотки Александра Антоновича играют на две стороны. Ложки превращаются в трио. И даже из маслобойки ему удалось сделать оригинальный ударник! Традиции на новый лад.

Александр Харкевич:

Ложки сразу были – кладёшь между пальцев, и тут мозоли у меня ложки – моей конструкции, пружинки ставлю. Я играю в 2 руки и 2 пары ложек.

Александр Антонович не расстаётся с народным творчеством Круглянщины с 1957 года, когда вышел на сцену районного Дома культуры. Работал в школе, и более 30 лет выступал в ансамбле со своими коллегами-учителями. Так слава о самородке пошла по всем деревням. И сегодня мастер – визитная карточка «Дожинок». Но для трудоголика это – не главное.

Александр Харкевич:

Меня деньги не интересуют, когда я делаю кому-то что-то. Если он берёт, я чувствую, что он меня душой благодарит – мне радость! Сердечно-сосудистая моя система укрепляется. Я всегда этот чемодан вожу, потому что я с ансамблем «Вереснянка» выступаю вместе.

Играю и им даю. Их 13 человек, я и им набираю. Все играют на инструментах – девчата, женщины и я. А можно собрать оркестр из 40 человек. Народный ассортимент у мастера богатый: клещоты, барабаны, трещотки, свирели, клекоты и многое другое. Импровизировать на них одно удовольствие.

Александр Харкевич:

Это – маракас свадебный, два кольца. Я его не продаю, давно б уже забрали. В Александрии как только увидели: «Давай быстрей!»

Гостям Александр Антонович всегда рад. Готов и мастер-класс провести и концерт устроить. Правда, признаётся, что обучать современное поколение непросто.

Александр Харкевич:

Я взял 5-ый класс. Прибежали мальчики, и им так хочется – сразу, раз-раз и готово! Я посмотрел, что такой режущий инструмент, какое всё острое. Думаю: будут травмы и я пропал. Говорю: «Мальчики, вы не приходите больше работать, а приходите смотреть». По всему миру разъезжаются не только дудки мастера, но и его посуда и сельскохозяйственные инструменты.

Александр Антонович может даже лечить при помощи дерева. Александр Харкевич:

Если болит голова, надо это – из божественного дерева, надо их 3 штуки сюда поставить и держать до тех пор, пока не почувствуешь, что хорошо.

Лишнее нельзя. Потому что осина лишнее не выдерживает. Многие удивляются – откуда столько сил и вдохновения в 83 года? Секрет прост – оставаться человеком. Александр Харкевич:

Я стараюсь делать только добро людям и всем – даже птицам.