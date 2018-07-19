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В Латвии готовятся к визиту Александра Лукашенко. Что обсуждали в Риге Владимир Макей с главой МИД этой страны?

19 июля 2018 13:43
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Новости Латвии. Латвия ведет подготовку к визиту Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно сегодня, 19 июля. В Риге с визитом находится глава МИД нашей страны, передает БЕЛТА.

В Латвии готовятся к визиту Александра Лукашенко. Что обсуждали в Риге Владимир Макей с главой МИД этой страны?-1

Владимир Макей провел встречу со своим латвийским коллегой. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что создана специальная комиссия, которая работает над подготовкой визита Александра Лукашенко. По мнению латвийской стороны, этот визит должен быть очень насыщенным.

В свою очередь, по заявлению официального Минска, белорусская сторона заинтересована провести визит на высшем уровне, однако визит ради визита не самоцель. Важна результативность – заявил Владимир Макей.

Отметим, что торговые связи между странами активно развиваются. Немало проектов реализуется в гуманитарной сфере.

В Латвии готовятся к визиту Александра Лукашенко. Что обсуждали в Риге Владимир Макей с главой МИД этой страны?-4

# Беларусь-Латвия # Фотофакт

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