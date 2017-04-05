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Правоохранительные органы усилят контроль за подростками, которые были замечены в употреблении наркотических средств

05 апреля 2017 17:38
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Новости Беларуси. В Минске усилят контроль за подростками, употребляющими наркотики. В частности, сотрудники правоохранительных органов увеличат количество рейдов в общежитиях.

Сегодня в столице более 4 тысяч несовершеннолетних наблюдается у врачей-наркологов и психиатров.

Это подростки, у которых есть риск развития зависимости. Отмечу, основным источником распространения ядовитого зелья по-прежнему остается глобальная сеть. За последнее время правоохранителям удалось оперативно блокировать сотни электронных кошельков и интернет-магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Янчин, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД:
В настоящий момент в 3,5 раза снижен уровень наркопреступлений среди подростков. Не так давно снижен возраст уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Если раньше это было с 16-ти лет, то теперь с 14-ти. Отрадно заметить,

что в возрасте 14-15 лет – это лишь единицы, привлекаемые к ответственности.

Правоохранительные органы усилят контроль за подростками, которые были замечены в употреблении наркотических средств -1

Алексей Кралько, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии ГУ «РНПЦ психического здоровья»:
Любой наркотик является вредным веществом, исключительно негативно влияющим на психику, на физическое состояние. Сложно сказать, что самое опасное,

опасны все наркотики.

Добавим, в сводках среди самых ходовых одурманивающих средств – марихуана, гашиш и спайс.

# общество # Наркотики # Алексей Кралько # Виталий Янчин

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