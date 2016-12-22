Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Вторая минская кольцевая открыта для движения. В торжественной церемонии принял участие глава государства. Александр Лукашенко перерезал символичную ленточку.

Протяженность второй кольцевой – около 160 километров. Это комфортная четырехполосная дорога, которая отвечает всем современным требованиям. Она оборудована мостами и путепроводами, барьерными ограждениями для исключения лобовых столкновений, сетчатым заграждением от животных и шумовыми экранами вблизи жилой застройки.

После торжественной церемонии открытия глава государства поблагодарил за проделанную работу строителей, а также рассказал о планах развития в Беларуси дорожной сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем такие дороги строить, с бетонным покрытием. Они примерно по стоимости как асфальт, а содержание в 2-3 раза дешевле. Прекрасная дорога. Мы должны построить примерно такую же дорогу, перехватив поток из Шанхая, из Китая, через Казахстан, Россию, Брянск и на Брест выйти, взять и это направление. Это большие деньги. Сегодня – транзит, потому что за дороги платят, а завтра это будут очень большие деньги. Если бы мы сегодня брали деньги, как в Европе платят за дороги, мы бы, наверное, меньше проблем имели в стране вообще. Но это надо делать постепенно, потихонечку. Мы будем вводить плату для транзитных иностранных перевозок, белорусов будем щадить. Они пошлины платят. И за эти пошлины, мы договорились, будем уже в будущем году делать акцент на строительстве местных дорог. Потому что сеть эту привели в порядок, областные центры, Гродно соединим – у нас будут хорошие дороги до областных центров. Но поскольку мы уделяли большое внимание строительству этих крупных дорог, республиканского значения, прохудилась местная сеть, и дороги не очень. Поэтому мы приняли решение в будущем году программой, берем кредит в банке и потом возвращать будем кредит из тех пошлин, которые платит население в бюджет. Каждый агрогородок, а их порядка двух тысяч, должен быть соединен с районным центром. А от районных центров до областных у нас более-менее неплохие дороги, но их кое-где тоже надо приводить в порядок. И за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения.

Александр Лукашенко оценил технические характеристики МКАД-2, а также обустройство дороги. Президент проехал участок трассы в автобусе.

Предполагается, что интенсивность движения по второй кольцевой составит 4,5 тысячи автомобилей в сутки. А расчетная скорость движения – 120 км в час. Покрытие автодороги отличается особой прочностью, ведь при строительстве широко использовался цементобетон.