«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»
Новости Беларуси. Местные дороги – в порядок за три-четыре года, ответственные – губернаторы. 5 апреля глава государства поднял вопрос качества и ремонта магистралей районного масштаба и сельских дорог.
Белорусский лидер подчеркнул, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам. И если автомагистрали в стране на должном уровне, то с состоянием дорог местного значения начинаются проблемы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, который мы с вами апробировали на практике. Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием. Где это невозможно – значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль – за губернаторами.
Проведение нынешнего совещания было анонсировано в конце прошлого года. На открытии второй минской кольцевой дороги глава государства поставил задачу детально проинспектировать состояние местных магистралей. Сегодня подведены итоги правительственного мониторинга.
Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:
На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 годы будет направлено около 900 млн рублей. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Уже в текущем году будет направлено на улучшение местных дорог около 120 млн рублей за счет указанных источников.
В Беларуси 71 тысяча километров дорог местного значения. По различным расчетам от 6 до 10 тысяч километров из них требуют неотложного ремонта.
В последние годы в стране большое внимание уделялось большим магистралям, а местные дороги словно остались на обочине. Ранее от автомобильного сбора в региональном бюджете оставалась лишь третья часть, сейчас эти денежные средства на содержание республиканских и местных дорог будут распределять поровну.