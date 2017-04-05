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«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»

05 апреля 2017 13:55
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Новости Беларуси. Местные дороги – в порядок за три-четыре года, ответственные – губернаторы. 5 апреля глава государства поднял вопрос качества и ремонта магистралей районного масштаба и сельских дорог.

Белорусский лидер подчеркнул, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам. И если автомагистрали в стране на должном уровне, то с состоянием дорог местного значения начинаются проблемы.

«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, который мы с вами апробировали на практике. Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием. Где это невозможно – значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль – за губернаторами.

Проведение нынешнего совещания было анонсировано в конце прошлого года. На открытии второй минской кольцевой дороги глава государства поставил задачу детально проинспектировать состояние местных магистралей. Сегодня подведены итоги правительственного мониторинга.

«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»-4

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:
На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 годы будет направлено около 900 млн рублей. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Уже в текущем году будет направлено на улучшение местных дорог около 120 млн рублей за счет указанных источников.

В Беларуси 71 тысяча километров дорог местного значения. По различным расчетам от 6 до 10 тысяч километров из них требуют неотложного ремонта.

В последние годы в стране большое внимание уделялось большим магистралям, а местные дороги словно остались на обочине. Ранее от автомобильного сбора в региональном бюджете оставалась лишь третья часть, сейчас эти денежные средства на содержание республиканских и местных дорог будут распределять поровну.

# общество # Александр Лукашенко # Автодороги Беларуси # Владимир Амарин

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