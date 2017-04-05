«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»

Белорусский лидер подчеркнул, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам. И если автомагистрали в стране на должном уровне, то с состоянием дорог местного значения начинаются проблемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, который мы с вами апробировали на практике. Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием. Где это невозможно – значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль – за губернаторами.

Проведение нынешнего совещания было анонсировано в конце прошлого года. На открытии второй минской кольцевой дороги глава государства поставил задачу детально проинспектировать состояние местных магистралей. Сегодня подведены итоги правительственного мониторинга.