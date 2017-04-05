Лучшая медицинская сестра Беларуси работает в центре «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Важная награда за особенный труд. Лучшая медицинская сестра нашей страны работает в республиканском центре «Мать и дитя». Именно здесь обретают счастье материнства даже с самыми минимальными шансами. Про таких, как она, говорят: талант и золотые руки. Елена Качалка – лучшая медсестра, на минуточку, страны. В профессии уже 15 лет. Признается, что награда важная и нужная. Но число спасенных крох с минимальным шансом на жизнь – куда важнее.

Виктория Качалка, старшая медсестра педиатрического отделения для недоношенных новорожденных детей ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Дети достаточно сложные, с различными заболеваниями. Это не просто работа. Детки, которые поступают к нам в отделение с таким маленьким весом, требуют не только лечения, но и любви, внимания и трепетного отношения к ним.

Раздуть искру жизни в крохах даже с экстремально низким весом – от 500 граммов – в центре «Мать и дитя» помогают сотни специалистов. Это своего рода клиника высшего пилотажа, где планка – мировая. Именно здесь пациентки после пересадки сразу двух органов становятся матерями. И именно здесь помогают родить женщинам с ограниченными возможностями.

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Женщины, которые были инвалидизированы, на колясках, у нас несколько раз рожали. Причем спортсменки. Как правило, это операция кесарево сечение.

Во всех случаях, которые у нас были, роды успешно разрешены. Виктория Ходосок, СТВ:

Здесь окружают заботой и помогают стать матерями каждый день. Вот она, святая святых, – родильный зал. Таких в центре всего пять. С современным оборудованием. Одновременно принимают роды у двух матерей. Есть и так называемый VIP-зал, где проходят популярные у белорусов партнерскими роды. Она всегда мечтала о большой семье. И вот оно счастье – лапочка-дочка София и сыночек Александр. За помощью в «Мать и дитя» Ирина приехала из Жодино с диагнозом «угроза преждевременных родов».

Ирина Семенова:

Это очень долгожданные дети. Имена выбирал муж. Первой назвал дочь. Она была такая маленькая, еще сомневались, выкарабкается ли она. И он назвал ее в честь героини фильма, его любимого. А потом уже назвал сына.