Прежде всего, должна быть разъяснительная работа: Наталья Кочанова о работе с обращениями граждан

Новости Беларуси. Новые подходы в работе с обращениями граждан и активное участие местных органов власти в решении проблемных вопросов. Об этом 5 апреля говорили на заседании коллегии Администрации Президента Беларуси. В настоящее время эта работа в нашей стране налажена.

Проводятся личные приемы, прямые телефонные линии. Оперативно решаются и проблемы.

Тем не менее, новые подходы к работе можно и нужно искать.