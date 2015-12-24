В 2016 году в Минске запустят информационный ресурс с картой доступности города для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Город для горожан. В 2016 году для людей с ограниченными возможностями в столице оборудуют еще пять пандусов и три подъемника по месту жительства. План реализации городской программы по созданию комфортной среды для инвалидов на днях одобрили и депутаты Мингорсовета. Всего для этой категории горожан в 2015 году установили более сотни пандусов и подъемников.

Сегодня для людей с ограниченными возможностями доступно порядка 70% объектов городской инфраструктуры. Это аптеки, медучреждения, общественный транспорт, гостиницы, железная дорога и столичный метрополитен. По сравнению с 2011 года этот показатель увеличился на 6%. А чтобы еще больше расширить границы для инвалидов, в 2016-м в столице запустят информационный ресурс с картой доступности города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.