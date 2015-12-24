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В праздничные и предпраздничные дни столичные медучреждения перейдут на особый режим работы

24 декабря 2015 18:44
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Новости Беларуси. По праздничному графику. Столичные медучреждения переходят на особый режим работы. 25 декабря, а также 1 и 7 января минские поликлиники работают ориентировочно до шести вечера. А вот детские учреждения здравоохранения уйдут на выходные. Между тем в праздничные и предпраздничные дни больницы работают по стандартному графику.

Подробная информация на сайте районных поликлиник и на Интернет-портале Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # Поликлиники в Минске

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