В праздничные и предпраздничные дни столичные медучреждения перейдут на особый режим работы

Новости Беларуси. По праздничному графику. Столичные медучреждения переходят на особый режим работы. 25 декабря, а также 1 и 7 января минские поликлиники работают ориентировочно до шести вечера. А вот детские учреждения здравоохранения уйдут на выходные. Между тем в праздничные и предпраздничные дни больницы работают по стандартному графику.

Подробная информация на сайте районных поликлиник и на Интернет-портале Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.