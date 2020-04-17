«В 2013 году нам говорили зарубежные эксперты, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Александр Шпаковский, политический аналитик:

В любой негативной ситуации всегда нужно находить плюсы. Всегда, во-первых, вот в ситуации какой-то боли, напряжения, проявляются лучшие и худшие человеческие качества. Вот сейчас мы видим, что общество и государство в каком-то смысле обратили внимание на медицину. Если мы сейчас продолжим эту сферу развивать – это инвестиция в будущее. Хорошо, что мы про неё и не забывали и до этого.

Та же Украина, в 2017 году там «реформаторы» пришли к власти, они развалили санитарно-эпидемиологическую службу. Они сказали, что она нам не нужна, это лишнее. Они там слушали рекомендации каких-то МВФ, Всемирных банков.

У нас тоже хотели. В 2013 году нам говорили прямо зарубежные эксперты о том, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке, и никогда никаких эпидемий не будет. Вот – пожалуйста!

«Это, во многом, люди святые». Шпаковский сравнил белорусских врачей с румынскими

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Среднеспециальные им не надо – им не нужны медбрат, медсестра. Там тоже хватает.