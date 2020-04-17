«Это, во многом, люди святые». Шпаковский сравнил белорусских врачей с румынскими

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Шпаковский о данных по коронавирусу: «Важно здесь доверие между Минздравом, органами власти и социумом. И здесь нельзя ничего врать и скрывать»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

В сравнение белорусских врачей с некоторыми зарубежными коллегами приведу. Например, Румыния. Я читаю сводки по этой стране. Врачи, как только начался рост заболевания коронавирусом, начали массово увольняться. И было вынуждено румынское правительство в отдельных населённых пунктах вводить военную администрацию. Туда заходили военные медики, военные комендатуры, мобилизовывали уже в обязательном порядке этих докторов и заставляли их работать.