Прямой эфир

В 20 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов

12 мая 2022 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 20 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов. Исключения – Логойский и Мядельский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там все еще можно заходить в лесные массивы.

Ограничения вводятся на время. Причем в каждом районе они могут быть разными: где-то запрещен въезд автомобильного транспорта, где-то нельзя заходить в леса в отдельные промежутки времени. Подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений. Нарушителей ждет штраф.

В 20 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов-1

В 63 районах Беларуси запрещено или ограничено посещение лесов. Почему? Читайте здесь.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями
12 мая 2022 14:51

Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями

Можно узнать об уничтоженных в годы войны деревнях и найти погибших. Вот какое приложение разработали школьники из Любани
12 мая 2022 14:46

Можно узнать об уничтоженных в годы войны деревнях и найти погибших. Вот какое приложение разработали школьники из Любани

«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников
12 мая 2022 14:42

«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников