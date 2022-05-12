Новости Беларуси. В 20 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов. Исключения – Логойский и Мядельский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там все еще можно заходить в лесные массивы.

Ограничения вводятся на время. Причем в каждом районе они могут быть разными: где-то запрещен въезд автомобильного транспорта, где-то нельзя заходить в леса в отдельные промежутки времени. Подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений. Нарушителей ждет штраф.