Можно узнать об уничтоженных в годы войны деревнях и найти погибших. Вот какое приложение разработали школьники из Любани

Новости Беларуси. Школьники из гимназии № 1 Любани разработали мобильное приложение с населенными пунктами, стертыми с территории района в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На интерактивной карте можно увидеть все тематические мемориалы, месторасположение сожженных деревень. Кликнув на историческую справку, можно тут же ознакомиться с их историей. Кроме того, можно самостоятельно составить экскурсионный маршрут.

В приложении есть функция поиска погибших. Благодаря ей можно узнать судьбу того или иного солдата, а также место его захоронения.