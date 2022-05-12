Можно узнать об уничтоженных в годы войны деревнях и найти погибших. Вот какое приложение разработали школьники из Любани

Новости Беларуси. Школьники из гимназии № 1 Любани разработали мобильное приложение с населенными пунктами, стертыми с территории района в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Школьники из гимназии № 1 Любани разработали мобильное приложение с населенными пунктами, стертыми с территории района в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На интерактивной карте можно увидеть все тематические мемориалы, месторасположение сожженных деревень. Кликнув на историческую справку, можно тут же ознакомиться с их историей. Кроме того, можно самостоятельно составить экскурсионный маршрут.
В приложении есть функция поиска погибших. Благодаря ей можно узнать судьбу того или иного солдата, а также место его захоронения.
Екатерина Ременчик, ученица гимназии № 1:
Сейчас век новых технологий. Практически все люди пользуются гаджетами. Нам показалось, что, используя мобильное приложение, подростки смогут узнать о всех памятных местах нашего района, вообще о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Илья Ременчик, ученик гимназии № 1:
Мы старались сделать наше приложение максимально комфортным и понятным в использовании. Мы старались кнопки ставить на максимально интуитивные места. Прочитав, человек сразу может разобраться, куда он попадет и что он может там увидеть.
Ольга Попова, учитель гимназии № 1:
В нашей школе уже очень давно работает группа «Поиск». Мы постоянно занимаемся какой-нибудь исследовательской работой, исследуем как раз историю Великой Отечественной войны. Каждый год у нас есть какие-то проекты. Пока есть возможность сохранить эту информацию и передать ее дальше, мы должны это сделать.
Приложение еще планируют дополнять. Рассказать о своих погибших во время Великой Отечественной войны родственниках приглашают каждого пользователя.