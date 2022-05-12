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Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями

12 мая 2022 14:51
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Новости Беларуси. В Минском областном театре кукол «Батлейка» создали уникальную постановку для детей с особенностями. Ей нет аналогов в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спектакль адаптирован под ребят с нарушениями слуха и зрения.

Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями-1

Всех действующих персонажей маленькие зрители смогут потрогать и погладить. Премьера запланирована на 22 мая. В дальнейшем спектакль планируют использовать как инновационную форму реабилитации.

Как будут удивлять особенных зрителей, расскажет наш корреспондент Юлия Прима.

Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями-4

Звуки дождя, грома и даже запах леса. В Минском областном театре кукол «Батлейка» готовы к новой премьере. «Сказка для всех». Здесь создали постановку для маленьких зрителей с ограниченными возможностями. Постановка рассчитана как на детей с нарушением слуха, так и зрения. Учитывали все.

Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями-7

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Особенные дети # общество # Юлия Прима # Татьяна Чаевская # Надежда Поцелуева # Владимир Владыко # Фотофакт

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