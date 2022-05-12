Чтобы на ощупь сразу могли понять. В белорусском театре кукол создали уникальную постановку для детей с особенностями

Новости Беларуси. В Минском областном театре кукол «Батлейка» создали уникальную постановку для детей с особенностями. Ей нет аналогов в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спектакль адаптирован под ребят с нарушениями слуха и зрения.

Всех действующих персонажей маленькие зрители смогут потрогать и погладить. Премьера запланирована на 22 мая. В дальнейшем спектакль планируют использовать как инновационную форму реабилитации. Как будут удивлять особенных зрителей, расскажет наш корреспондент Юлия Прима.

Звуки дождя, грома и даже запах леса. В Минском областном театре кукол «Батлейка» готовы к новой премьере. «Сказка для всех». Здесь создали постановку для маленьких зрителей с ограниченными возможностями. Постановка рассчитана как на детей с нарушением слуха, так и зрения. Учитывали все.