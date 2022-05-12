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«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников

12 мая 2022 14:42
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Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза Беларуси высоко оценил подготовку пограничников к выполнению боевых задач и их морально-психологическое состояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников-1

Александр Вольфович 12 мая посетил заставы Брестской пограничной группы. Они находятся не только на суше. В зоне ответственности и речная гладь. Благодаря современному оборудованию не составляет труда выявить нарушителей пограничного законодательства. Но задачи теперь более глобальные.

Вольфович: всё это мы видим как на Западе, так и на Юге, все перемещения группировок соседних государств. Читать здесь.

«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Учитывая ту обстановку, которая складывается вокруг страны, нашей республики, вопросы, связанные с пограничной безопасностью, которая напрямую влияет на состояние национальной безопасности, конечно, очень важны. Буквально накануне мы посмотрели, как привлекаются вооруженные силы для защиты наших южных, западных рубежей. Впереди вооруженных сил, как и всегда, стоят наши пограничники, зеленые фуражки, как в простонародье говорят. Ребята, которые каждый день выполняют боевые задачи. Даже не учебные, боевые задачи. От их профессионализма, от их патриотизма, назову так, будут зависеть вопросы, связанные с охраной государственной границы. Родина начинается с границы. Поэтому очень важно, чтобы наши пограничные войска накануне, кстати, их профессионального праздника, который будет отмечать 28 мая, качественно и профессионально выполняли свои задачи.

«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников-7

Сейчас в Вооруженных Силах Беларуси идет проверка боеготовности. Мера – вынужденная. Это комплекс мер стратегического сдерживания, но нападать наша страна ни на кого не собирается. Сейчас в Польше и Прибалтике размещено более 20 тысяч иностранных военных. По сравнению с 2020 годом контингент увеличился более чем в два раза.

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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