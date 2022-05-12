«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Учитывая ту обстановку, которая складывается вокруг страны, нашей республики, вопросы, связанные с пограничной безопасностью, которая напрямую влияет на состояние национальной безопасности, конечно, очень важны. Буквально накануне мы посмотрели, как привлекаются вооруженные силы для защиты наших южных, западных рубежей. Впереди вооруженных сил, как и всегда, стоят наши пограничники, зеленые фуражки, как в простонародье говорят. Ребята, которые каждый день выполняют боевые задачи. Даже не учебные, боевые задачи. От их профессионализма, от их патриотизма, назову так, будут зависеть вопросы, связанные с охраной государственной границы. Родина начинается с границы. Поэтому очень важно, чтобы наши пограничные войска накануне, кстати, их профессионального праздника, который будет отмечать 28 мая, качественно и профессионально выполняли свои задачи.