«Родина начинается с границы». Александр Вольфович высоко оценил подготовку пограничников

Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза Беларуси высоко оценил подготовку пограничников к выполнению боевых задач и их морально-психологическое состояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза Беларуси высоко оценил подготовку пограничников к выполнению боевых задач и их морально-психологическое состояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Вольфович 12 мая посетил заставы Брестской пограничной группы. Они находятся не только на суше. В зоне ответственности и речная гладь. Благодаря современному оборудованию не составляет труда выявить нарушителей пограничного законодательства. Но задачи теперь более глобальные.
Вольфович: всё это мы видим как на Западе, так и на Юге, все перемещения группировок соседних государств. Читать здесь.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Учитывая ту обстановку, которая складывается вокруг страны, нашей республики, вопросы, связанные с пограничной безопасностью, которая напрямую влияет на состояние национальной безопасности, конечно, очень важны. Буквально накануне мы посмотрели, как привлекаются вооруженные силы для защиты наших южных, западных рубежей. Впереди вооруженных сил, как и всегда, стоят наши пограничники, зеленые фуражки, как в простонародье говорят. Ребята, которые каждый день выполняют боевые задачи. Даже не учебные, боевые задачи. От их профессионализма, от их патриотизма, назову так, будут зависеть вопросы, связанные с охраной государственной границы. Родина начинается с границы. Поэтому очень важно, чтобы наши пограничные войска накануне, кстати, их профессионального праздника, который будет отмечать 28 мая, качественно и профессионально выполняли свои задачи.
Сейчас в Вооруженных Силах Беларуси идет проверка боеготовности. Мера – вынужденная. Это комплекс мер стратегического сдерживания, но нападать наша страна ни на кого не собирается. Сейчас в Польше и Прибалтике размещено более 20 тысяч иностранных военных. По сравнению с 2020 годом контингент увеличился более чем в два раза.