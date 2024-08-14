Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сфере образования
Беларусь и Китай укрепляют связи в сфере образования. Соглашения о сотрудничестве с народным правительством провинции Хэнань подписали Белорусско-Российсий университет и Могилевский госуниверситет имени Кулешова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в китайской провинции выпускается больше миллиона абитуриентов, и только у половины из них есть возможность продолжить обучение в средних и высших учебных заведения Китая. В этой ситуации белорусские вузы могут стать для них окном возможностей. Накануне делегация ознакомилась со специальностями, которые предлагают могилевские вузы. Поднебесная заинтересована в подготовке кадров в области филологии, экономики и технологий машиностроения.
Андрей Казанский, проректор Белорусско-Российского университета:
Подготовка специалистов в области технологий машиностроения у нас ведется с 1961 года. Это наши сильные студенты, выпускники, достаточно подготовленные кадры. И вот один из проектов с китайской стороной нацелен на то, чтобы наши преподаватели совместно с китайским вузом занимались подготовкой студентов.
За первое полугодие Белорусско-Российский университет на экспорте образовательных услуг заработал 250 тысяч долларов. Среди иностранных студентов весомая часть – жители Африканского континента. В целом в Беларуси обучаются почти 30 тысяч жителей зарубежья. И граждане КНР составляют почти половину от общего числа.