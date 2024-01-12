В 2-й детской больнице Минска прошёл благотворительный марафон «Столичная история: заботливая школа»

Его суть – поддержать учеников, которые попали в медучреждения. В частности тех, кто находится на лечении особенно долго – в ожидании донорского органа или проходит сложную терапию. Медицинские процедуры ребята совмещают с занятиями. Сегодня же для школьников организовали концертную программу. Кроме того подарили сертификаты на приобретение компьютеров и электронных планшетов для улучшения образовательного процесса. Также они получили небольшие презенты из рук своих сверстников.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Была организована в школах и гимназиях города благотворительная акция «Помощь другу». Мы попросили наших школьников, ребят, чтобы они поздравили подарками, сладкими подарками, канцелярскими товарами, игрушками своих сверстников, которые проходят лечение в больницах.

Школы, в которых обучаются дети, оказавшиеся в больнице, в столице функционируют на базе 9 медицинских стационаров. За медучреждениями закреплены 10 школ и гимназий, педагоги которых приходят к юным пациентам и проводят уроки.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Пять деток находятся на диализе, зайдем к каждому из них. Те небольшие подарки улучшат качество образовательного процесса. Это будут возможности дистанционного обучения, просмотра презентаций, использования электронного дневника в стационаре. Повысит качество образовательного процесса.