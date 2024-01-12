Политобозреватель СТВ Ольга Коршун: очень приятно получить награду из рук Президента. Труд журналистов ценят

В мире очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ, автор и ведущая программы «Неделя»:

Это очень волнительный момент. И я не скрою, что мне очень приятно получить такую награду из рук главы государства. Это еще раз говорит о том, что наш профессиональный труд, труд журналистов, видят, понимают, принимают и отмечают на самом высоком уровне. Но мне кажется, что это не только моя личная награда как журналиста, но и награда всей моей команды, всей нашей команды, которая трудится над программой «Неделя». За последний год наша программа заиграла, раскрылась, привлекла новых зрителей. Мы работаем буквально над каждой буквой, каждой информацией, которая звучит в эфире «Недели» каждое воскресенье. Поверьте, вкладываем туда много труда, жертвуем личным временем, общением с семьей, чтобы наши зрители каждый вечер получали ту качественную и, самое главное, достоверную информацию, на которую всегда можно опереться.