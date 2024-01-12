Лукашенко: «В мире очень неспокойно, но мы должны сделать всё, чтобы на душе у белорусов было светло»

Это традиционное мероприятие начала января. На него приглашены представители различных сфер: журналисты, деятели культуры, госслужащие, спортсмены, политологи, медики, учителя. Старый Новый год – повод подвести итоги уходящего и определить курс на будущий, в основе которого профессионализм людей и добросовестный труд. Президент напомнил, что качество жизни – это не только про экономику и производство, а прежде всего про человека. Сегодня Беларуси есть чем гордиться. Но чтобы сохранить достигнутое и приумножить его, необходим реальный рывок во всех сферах. Поэтому 2024 год объявлен Годом качества. И от того, каким он будет, зависит от каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Всех нас объединяет преданность Родине и ответственность за ее судьбу. Такие люди, как вы, – гордость и опора Беларуси. Весь прошлый год, как вам известно, мы шли к миру через созидание, укрепляли единство, государственные ценности – естественно, основы будущего нашего государства. Мы уже с вами живем Годом качества. Об этом говорит и атмосфера сегодняшней встречи. Но я хочу, чтобы вы понимали, качество – это не только про экономику и производство. Наверное, это прежде всего, это важно. Но это прежде всего про человека. Я, как и вы, хотел бы, чтобы 2024 год был щедрым на яркие, запоминающиеся, добрые события. Я бы очень хотел, чтобы этот год осуществил самые заветные мечты, стал счастливым временем для новых идей и прежде всего новых свершений. Я абсолютно убежден, что мы справимся со всеми проблемами, задачами достойно. Ведь для настоящих патриотов, делами и помыслами созидающих настоящее и будущее нашей Беларуси, судьба Отечества – самое важное и самое ценное.