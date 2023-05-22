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В 19 районах Минской области действует запрет на посещение лесов

22 мая 2023 13:50
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Новости Беларуси. Пожароопасный сезон. Во всех районах Минской области, кроме Мядельского, действует запрет на посещение лесов. В Слуцком введены ограничения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В 19 районах Минской области действует запрет на посещение лесов-1

Речь идет как про въезд на транспорте, так и про пешие прогулки. Так, в Крупском лесхозе ежедневно мониторят состояние зеленых массивов. Создана мобильная бригада для оперативной ликвидации возгораний. Следят за ситуацией с помощью систем видеонаблюдения, работают и фотоловушки. Также установлены шлагбаумы, информационные стенды. За нарушение запрета грозит штраф до 12 базовых величин – это 444 рубля. Отслеживать информацию можно на сайтах Минлесхоза и МЧС. 

В 19 районах Минской области действует запрет на посещение лесов-4

Алексей Карпович, инженер по охране и защите леса Крупского лесхоза: 
В Крупском районе лесной фонд составляет 121 тысячу гектаров, из них покрыты лесом 112 тысяч. В Крупском районе установился четвертый класс, введен запрет на посещение лесов. Это связано с продолжительной засухой. 

В 19 районах Минской области действует запрет на посещение лесов-7

В районах продолжают заниматься восстановлением зеленых массивов. На Крупщине хвойные насаждения в этом году появились на площади 250 гектаров. 

# Государственная лесная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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