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Протасевич о помиловании: «Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение»

22 мая 2023 13:11
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Новости Беларуси. «Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение». Так прокомментировал Роман Протасевич свое помилование прессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Протасевич о помиловании: «Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение»-1

Напомним, он был приговорен к 8 годам колонии. И 22 мая стало известно, что осужденный не будет отбывать наказание, хотя и был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях Минским областным судом 3 мая. Как признался Роман Протасевич, еще месяц назад он не мог даже подумать о том, что такое вообще возможно.  

Протасевич о помиловании: «Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение»-4

Роман Протасевич, помилованный:
Я хочу поблагодарить прежде всего и лично Президента нашей страны Александра Григорьевича, потому что это его решение. Конечно же, я хочу в целом поблагодарить страну и тех многих людей, которые поверили в меня, мою искренность, что люди могут исправляться. И тем более признавать свои ошибки. 

# Судебная система Беларуси # общество # Роман Протасевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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