Протасевич о помиловании: «Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение»

Новости Беларуси. «Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение». Так прокомментировал Роман Протасевич свое помилование прессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, он был приговорен к 8 годам колонии. И 22 мая стало известно, что осужденный не будет отбывать наказание, хотя и был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях Минским областным судом 3 мая. Как признался Роман Протасевич, еще месяц назад он не мог даже подумать о том, что такое вообще возможно.